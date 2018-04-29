30 Nisan 2018 Pazartesi13 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:57Öğle 13:07İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 107.614 0.56
  • Altın: 172,058 -0.05
  • Dolar: 4,0467 -0.47
  • Euro: 4,9000 -0.62

G.Saray taraftarından Güneş'e büyük şok!

»
G.Saray taraftarından Güneş'e büyük şok!
Galatasaray - Beşiktaş maçından önce Fatih Terim ile Şenol Güneş samimi görüntüler vermişti.
G.Saray taraftarından Güneş'e büyük şok! G.Saray taraftarından Güneş'e büyük şok! G.Saray taraftarından Güneş'e büyük şok!

Derbiden önce Galatasaray tribünlerinin bir bölümü, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e böyle tepki gösterdi. 

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra kafasına dikiş atılarak hastaneye götürülen Güneş'e TT Arena'da maçtan önce tepki gösteren sarı-kırmızlı taraftarlar, "Tiyatrocu Şenol Güneş" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarları ayrıca Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıktığı sırada da "Yere yatsana yere yatsana Şenol Güneş yere yatsana" şeklinde tezahürat yaptı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başakşehir yine kazandı!Başakşehir yine kazandı!Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ederek derbi öncesi zirveye yerleşti.
G.Saray taraftarından Güneş'e büyük şok!G.Saray taraftarından Güneş'e büyük şok!Galatasaray - Beşiktaş maçından önce Fatih Terim ile Şenol Güneş samimi görüntüler vermişti.
Nefes kesen derbide kazanan G.Saray!Nefes kesen derbide kazanan G.Saray!Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
Dananın kuyruğu kopuyor! Muhtemel 11'lerDananın kuyruğu kopuyor! Muhtemel 11'lerSpor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Kocaman'dan BJK'ya gönderme!Kocaman'dan BJK'ya gönderme!Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararıyla ilgili, "Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum" dedi.
Ankaragücü ve Rizespor Süper Lig'de!Ankaragücü ve Rizespor Süper Lig'de!Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanan maçlar sonucunda Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
  • Aziz Yıldırım: 'Ali Koç ile 6 yıl boyunca...'28 Nisan 2018 Cumartesi 14:04
  • F.Bahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oldu!28 Nisan 2018 Cumartesi 14:03
  • Göztepe Avrupa aşkına! 5 gollü şov!28 Nisan 2018 Cumartesi 12:57
  • Euroleague Final Four eşleşmeleri belli oldu!28 Nisan 2018 Cumartesi 12:53
  • G.Saray'dan derbiye dev prim!28 Nisan 2018 Cumartesi 12:52
  • F.Bahçe kritik deplasmanda! Muhtemel 11'ler28 Nisan 2018 Cumartesi 12:51
  • Vida'dan G.Saray mesajı! 'Bir hesabımız var...'28 Nisan 2018 Cumartesi 12:50
  • Şenol Güneş: 'Çıkın ve G.Saray'a gösterin'28 Nisan 2018 Cumartesi 12:50
  • Dev maç öncesi alarm! Sıkıyönetim...28 Nisan 2018 Cumartesi 12:49
  • Fatih Terim yıldız ismin üzerini çizdi! Ayrılık...28 Nisan 2018 Cumartesi 12:48
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri