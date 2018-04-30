30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Çakır'ın!

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Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Çakır'ın!
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak olan yarı final rövanş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Çakır'ın! Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Çakır'ın! Şampiyonlar Ligi'nde dev maç Çakır'ın!

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya’nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.

TFF'den yapılan açıklama;

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.

İspanya'nın Madrid şehrindeki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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