Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı.
2,6 ŞİDDETİNDE SARSINTIYA NEDEN OLDU
Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.
30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı!
Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugayda şiddetli patlamalar meydan geldi: 38 ölü 57 yaralı
Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı.
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