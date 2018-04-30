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Ananslar savaş gemisi ile geldi! Rotayı teröristbaşı belirlemiş

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “Dostlarımıza Uganda’dan ananas gelmiş” diyerek şifresini verdiği ‘elmas kaçakçılığı’nın savaş gemileriyle yapıldığı ihtimali üzerinde duruluyor
Ananslar savaş gemisi ile geldi! Rotayı teröristbaşı belirlemiş
Ananslar savaş gemisi ile geldi! Rotayı teröristbaşı belirlemiş Ananslar savaş gemisi ile geldi! Rotayı teröristbaşı belirlemiş Ananslar savaş gemisi ile geldi! Rotayı teröristbaşı belirlemiş

Donanma’nın 2004 yılında 23 Afrika ülkesini kapsayan sefer rotasını da Gülen’in belirlediği ortaya çıktı.

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı derdest etmek için 31 gemiye sefer emri veren FETÖ’cülerle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. FETÖ elebaşısı Gülen’in ses kaydında “Uganda’dan ananas gelmiş” diyerek şifresini verdiği elmas ve pırlanta gibi değerli taşların kaçakçılığının savaş gemileriyle yapıldığından şüphe ediliyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Afrika’da liman liman gezen Deniz Kuvvetleri gemilerinin değerli taşların taşınmasında kullanılmış olmasından şüphe ediliyor. Elebaşı Gülen’in kamuoyuna yansıyan ses kaydında “ananas” diye bahsettiği şeyin ananas değil elmas ve pırlanta gibi değerli taşlar olduğu ortaya çıkmıştı.

ROTAYI TERÖRİSTBAŞI GÜLEN BELİRLEDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamları, FETÖ’cü amirallerin her türlü konuyu Gülen’e sorduklarını itiraf etti. Son olarak İsmail Ç., Türk Deniz Görev Grubu’nun Afrika kıtasını seyrinde ziyaret edilecek limanların terörist elebaşı Gülen’e danışıldığını anlatmıştı. Barbaros Türk Deniz Görev Grubu-2014 (TDGG), 148 yıl aradan sonra ilk kez Ümit Burnu’nu geçeceği seyrinde, liman ziyaretlerinin FETÖ’ye ait okulların olduğu ülkelere yapılmasının uygun olacağı telkininden hareketle, limanları Gülen’in talimatları doğrultusunda belirledi. O görevde toplam 24 ülke ve 25 liman ziyaret edildi.

STV VE ZAMAN O SEYİRDEYDİ

Barbaros Türk Deniz Görev Grubu-2014 faaliyeti, 17 Mart-27 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 102 günlük Afrika seferine 4 firkateynle çıkıldı. TCG Gediz, TCG Oruçreis, TCG Heybeliada ve TCG Yarbay Kudret Güngör gemileri toplam 650 personeliyle Afrika kıtasında büyük gövde gösterisi yaptı. Ancak TDGG’nin bu seferini FETÖ’cü amiraller terörist faaliyetlerinde açık olarak kullandı. Sefer, 17-25 Aralık’tan sonra gerçekleştirilmesine karşın, medya organlarından Samanyolu TV ve Zaman gazetesi seyri baştan sona izleyen tek yayın grubu oldu. Seyrin her türlü ayrıntısı ve durulan her limandan yapılan yayınlar STV ve Zaman gazetelerinde çarşaf çarşaf yayınlandı.

ANANAS ŞÜPHESİ

Tüm bu ayrıntılar, FETÖ soruşturmasında gözleri, Barbaros Türk Deniz Görev Grubu-2014 seyrine çevirdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Afrika’da liman liman gezen Deniz Kuvvetleri gemilerinin değerli taşların taşınmasında kullanılmış olmasından şüphe ediliyor.

ELMASLAR İŞADAMLARINA

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yürütülen FETÖ/PYD soruşturmasında, Fetullah Gülen’in talimatıyla TUSKON tarafından 2000 yılında başlatılan Afrika açılımıyla, örgütün altın ve elmas kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. 1 Kasım 2013 tarihinde FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen ile üst düzey bir örgüt yöneticine ait ses kaydı internete düşmüş “Uganda’dan ananas gelmiş” diye başlayan tapelerde geçen ‘ananas’ın, ‘elmas’ olduğu gündeme gelmişti. 2015 yılında BİMER’e başvuran bir işadamının, Fildişi Sahili’nden altın ve elmas getirdiğine ilişkin ifadeleri üzerinden de ‘ananas’ olarak anılan uluslararası elmas ve altın kaçakçılığına ilişkin önemli delillere ulaşılmış, FETÖ’cü işadamlarının Afrika ülkelerinden yasa dışı yollardan getirdiği altın ve elmasların Koza Altın İşletmeleri A.Ş üzerinden aklandığı ortaya çıkmıştı.

102 günde 24 ülke

Barbaros Türk Deniz Görev Grubu-2014’ün 102 günlük seyrinde toplam 24 ülke ve 25 liman ziyaret edildi. Gülen, “Bu dostlarımıza Uganda’dan ananas gelmiş. Onlara göndermiştim” diyerek birçok ünlü işadamının adını anmıştı. Elmas kaçakçılığı, TUSKON’un 2000’deki Afrika açılımıyla başladı.

Gemideki komutanların hepsi tutuklu

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Barbaros TDGG-2014’ün komutanları ve gemide görev yapan rütbelilerin çoğu ya görevlerinden ihraç oldu ya tutuklandı ya da açığa alındı. Bu isimler arasında, başta Gülen’den doğrudan emir aldığı bilinen eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık olmak üzere Deniz Kuvvetleri’nin FETÖ yapılanmasında etkin isimler de var. Barbaros TDGG-2014’e komuta eden ve TSK’dan ihraç edilen eski tuğamiral Ali Murat Dede, bazı limanlarda TDGG’ye iştirak eden diğer tutuklu ve ihraç edilen eski tuğamiraller Ercan İnceoğlu, Hasan Kulaç, Serdar Ahmet Gündoğdu, Oğuz Karaman, Yaşar Çamur, İrfan Arabacı, Namık Alper ile Türk Deniz Görev Birliğine komuta eden ihraç edilen eski tuğamiral İhsan Bakar da o seyirde yer alan isimler arasındaydı. TCG Gediz’e komuta eden ihraç edilen eski kurmay albay Altan Altınkaya ise halen firari. TCG Oruçreis’in o dönemki komutanı kurmay Albay Yüksel Can da ihraç edilen FETÖ tutukluları arasında.

Yeni Şafak

 

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