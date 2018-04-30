30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Emniyet göz açtırmıyor! 24 saat sanal devriye

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Silah satışını yakın takibe alan İçişleri Bakanlığı, her cadde ve köşebaşında 24 saat uygulama yapıldığını, internetten satışın engellenmesi için de polisin “sanal devriye” yaptığını belirtti.
Emniyet göz açtırmıyor! 24 saat sanal devriye
Emniyet göz açtırmıyor! 24 saat sanal devriye Emniyet göz açtırmıyor! 24 saat sanal devriye Emniyet göz açtırmıyor! 24 saat sanal devriye

Silah satışı yapan 48 internet sitesi hakkında işlem yapıldı, 6 televizyon kanalına da para cezası kesildi...

 

Aksaray’da yaşayan Bahtiyar Kemal Yeşilöz adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, can güvenliği nedeniyle silah taşıma ruhsatının uzatılmasını, mağduriyetinin giderilmesini talep etti. Başkanlığını Mihrimah Belma Satır’ın yaptığı Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak durumu İçişleri Bakanlığı’na sordu. İçişleri Bakanlığı TBMM’ye gönderdiği yazıda, Emniyet’ten gelen bilgileri ve son istatistikleri paylaştı.

2778 SİLAH BAYİİ BELGESİ

Bakanlık, polis sorumluluk bölgesinde 2778 adet Satıcılık (Bayilik) Belgesi düzenlendiğini açıkladı. İnternet üzerinden silah satışının engellenmesi için “sanal devriye” yapılmakta olduğunu kaydeden Bakanlık “İnternet üzerinden satışların engellenmesi için, özellikle Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinde satışı yapılan ve usulsüz üretim olan yivsiz tüfek ve silah satışının engellenmesi amacıyla Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordine kurularak, yivsiz tüfekler de sanal devriye sistemine dahil edilmiştir” ifadelerini kullandı

48 İŞLEM

İnternet üzerinden silah satışı yapmaya çalışan adreslerin tek tek tespit edildiğini belirtilerek “Bu tarihe kadar usulsüz satış yapılan 48 adet URL adresi tespit edilmiş, adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için il emniyet müdürlüklerine bildirilmiştir” denildi.

6 TELEVİZYONA CEZA

Bakanlık, radyo ve televizyon üzerinden silah reklamı yapılmasını engellemek için saferber olunduğunu kaydetti. RTÜK yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda uydu üzerinden yayın yapan televizyonlarda yivsiz tüfek ve silahların tanıtımının önlenebilmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği sağlandığı belirtildi. Yazıda “RTÜK tarafından, altı adet yayın kuruluşuna ateşli silah reklamına yer vermeleri sebebi ile ayrı ayrı 14.908’er TL idari yaptırım uygulandığı bildirilmiştir” ifadesi kullanıldı.

24 SAAT UYGULAMA

24 saat boyunca şehirlerin giriş ve çıkışlarında, park ve bahçelerde, üniversite ve okul çevreleri ile umuma açık iş yerlerinde, tüm cadde ve sokaklarda uygulama yapıldığı da kaydedildi.

KARGOYA SIKI TAKİP

İçişleri Bakanlığı yivsiz tüfeklerin kargo ile gönderilmesinin de koltrol altına alındığını kaydetti: “Mevcut mevzuata göre tüfeklerin kargo ile gönderilmesinin önünde bir engel bulunmamakta. Bu alana bir düzen getirmek ve yivsiz tüfek nakillerinin kargo-posta yoluyla güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve faaliyet izin belgesiz/faturasız gönderiminin önlenebilmesi amacıyla yazı yayımlanarak silah üreticileri ve kargo-posta işletmelerine gönderilmiştir. Usulüne uygun taşıma yapmayan kargo firmalarına her tüfek için 500 TL idari yaptırım uygulanmaktadır.”

SON ÜÇ YILLIK SÜREÇTE SİLAHLA İŞLENEN SUÇLAR

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre ateşli silahlarla meydana gelen asayiş olaylarının toplam sayısı ise şöyle:

- 2015 yılunda 25 bin 159 olay meydana geldi. Bu olayların yüzde 20.6’sı kasten yaralama, yüzde 4.7’si taksirle yaralama, yüzde 4.4’ü gasp, yüzde 2.6’sı kasten Öldürme.

- 2016 yılında 26 bin 818 olay meydana geldi. Bunların yüzde 26.8’i kasten uaralama; yüzde 4.3’ü taksirle yaralama, yüzde 4.4’ü gasp, yüzde 3’ü kasten öldürme.

- 2017’nin ilk 10 ayında 23 bin 498 olay meydana geldi. Bu olayların yüzde 23.8’i kasten Yaralama, yüzde 3.8’i taksirle yaralama, yüzde 4.4’ü gasp, yüzde 3’ü kasten öldürme.

 

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