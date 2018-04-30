30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Korkusuz Türk askerinden inanılmaz hareket! Dünyada böyle bir şey yok

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Korkusuz Türk askerinden inanılmaz hareket! Dünyada böyle bir şey yok
Teröristlerin işgalinden kurtarılan Afrin'de, tuzaklanan bombalar tek tek etkisiz hale getirilirken, Mehmetçik'in inanılmaz azmi
Korkusuz Türk askerinden inanılmaz hareket! Dünyada böyle bir şey yok Korkusuz Türk askerinden inanılmaz hareket! Dünyada böyle bir şey yok Korkusuz Türk askerinden inanılmaz hareket! Dünyada böyle bir şey yok

Türkiye'nin sınırına yuvalanarak devlet kurma hayallerine kapılan teröristler, Zeytin Dalı Harekatı ile bozguna uğratıldı.

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla Suriye'nin kuzeyinde büyük bir temizlik yapıldı.

Yaklaşık 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren Türk askeri, bölgede huzur ve barış ortamını sağladı.

MAYINLAR TEMİZLENİYOR

Afrin ve çevresinde teröristlerden geriye hain tuzaklar kaldı.

Bölgedeki insanların güvenliğini canının önünde tutan Türk askeri ise, tuzakları tek tek imha etmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan son bilgilendirmede; bölgede 206 mayın, 1079 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

KORKUSUZ TÜRK ASKERİ

Objektiflere yansıyan görüntülerde; bölgede görev yapan bir SAS komandosunun korkusuz bir şekilde teröristlerin tuzakladığı bombayı imha etmeye çalıştığı görülüyor.

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