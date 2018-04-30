30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Yunanistan da sonunda anladı! Bu adam tam bir beyinsiz

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Yunanistan da sonunda anladı! Bu adam tam bir beyinsiz
Yunan Savunma Bakanı Kammenos, ülkesinin Osmanlı’dan bağımsızlık kazanmasında önemli katkısı olan kadın denizciyi 193 yıl sonra Amiral yaptı. Yunan muhalefeti, ‘Bu adam beyinsiz’ diye isyan etti.
Yunanistan da sonunda anladı! Bu adam tam bir beyinsiz Yunanistan da sonunda anladı! Bu adam tam bir beyinsiz Yunanistan da sonunda anladı! Bu adam tam bir beyinsiz

Yunan milliyetçilerin Osmanlı’ya karşı isyanında öne çıkan Laskarina Bouboulina, eşinden kendisine miras kalan gemilere komutanlık yaparak savaşın Yunan kahramanlarından biri olmuştu. Osmanlı-Rus savaşında eşi Rus saflarında savaşan Bouboulina, II. Mahmud’un merhameti sayesinde İstanbul’dan Spetses Adası’na gittikten sonra Yunan bağımsızlık hareketi ‘Filiki Eterya’nın tek kadın üyesi olarak toplantılara katıldı. İki kocasından miras kalan gemilerle yabancı limanlardan silahlar getirdi. 1820 yılında bir tershanede meşhur Bayrak gemisi Agamemnon’un yapımı tamamlandı. Yaklaşık 33 metre uzunluğunda bir Korvet olan bu gemi 18 adet top taşıyordu. Geminin yapımı adanın yerlileri tarafından Türklere haberverildi. İstanbul’a gidip kendini savunmak için Osmanlı’nın karşısına çıkarken aynı zamanda da Ortodoks patrik V. Gregor ile buluştu ve onunla ayaklanmanın planlarını görüşüp tartıştı.

Ucuz popülizm

13 Mart 1821’de, Yunan İsyanının başlangıcından yaklaşık 12 gün önce gemisi Agamemnon üzerine ayaklanmayı işaret eden bir bayrak astı ve Spetses’ten yelken açtı. Bayrağında görünen kartalın bir ayağının altında çapa, diğer ayağının altında ise alevler içinde tasvir edilen bir kuş vardı. Yunan isyanı sırasında ada yerlilerinden oluşan kendi özel ordusuna sahip olan Bouboulina, onları kendisi silahlandırıyor, besliyor ve maaşlarını ödüyordu. 8 geminin de komutanlığını yapıyordu. Mora’nın Yunan isyancılar tarafından ele geçirilmesinde büyük pay sahibi oldu. Kendisine Kapetanissa (Kaptan) ve Megali Kyra ünvanları verildi. Yunanistan’ın bağımsız olmasından sonra da ülkedeki sayısız cadde ve sokaklar onun adıyla adlandırdı. 
 
İşte bu kadın savaşçıya Yunan Savunma Bakanlığı kararıyla ölümünden 193 yıl sonra Amiral rütbesi verildi. Sosyal medyada Bakan Kammenos’un bu kararı alay konusu oldu. Bazı Yunanlar, ‘Antik çağ tanrısı İkarus’a da hava kuvvetlerinden general rütbesi verelim’ diyerek Kammenos’u ‘ti’ye aldı. Muhalefetteki Yeni Demokrasi Hareketi’nden Giorgos Koumotsakos ise bakanın kararının ‘Ucuz bir popülizm’ olduğunu belirterek, ‘Kammenos Yunan tarihinin kahramanlarını siyasi çıkar için kullanan beyinsiz bir siyasetçi’ ifadesini kullandı. 
 
Paralarda resmi vardı
 
Laskarina Bouboulina babasının 1770 Mora’da Osmanlı’ya karşı Kont Orlov kışkırtmasıyla çıkan Orlov ayaklanmalarına katılması nedeniyle tutuklu bulunduğu İstanbul’daki hapishanede annesinin ziyareti sırasında doğdu. Babasının ölümünden sonra annesiyle birlikte Spetses Adası’na taşındı. Daha sonra bir Yunan gemici ve iş adamıyla evlendi. Kocası Cezayirli korsanlarla girdiği savaşta öldükten sonra eşinin gemilerini devraldı. Gizli isyan hareketine katılarak Osmanlı’ya karşı bağımsızlık savaşında önemli rol üstlendi. Bağımsız Yunanistan bayrağını gemisinde ilk dalgalandıran kişi olarak biliniyor. Kendi adına Spetses adasında bir müzesi var. 1978 yılında basılan drahmilerde ve 1988-2001 arası kullanılan madeni paralarda (1 drahmi) resmi bulunmaktaydı. Aynı şekilde Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait firkateynler ve çoğu gemiye onun adı 
verildi.

Vatan

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