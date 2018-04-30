Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye hedef ülke

Mısırlı akademisyen ve düşünür Seyfuddin Abdulfettah, Türkiye'nin "yüzyılın anlaşmasına" karşı varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Al Jazeera Forumu kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Abdulfettah, Türkiye'nin, Ortadoğu'nun parçalanıp yeniden bir araya getirilmesi için uygulanmak istenen yüzyılın anlaşması projesinin hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin pek çok meseledeki varlığının son derece önemli bir denge unsuru oluşturduğunu belirten Abdulfettah, Türkiye'nin mühim bir rol oynadığını ve bazı kararlarının sorgulanmaması gerektiğini ifade etti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI"

Abdulfettah, "Türkiye, yüzyılın anlaşmasına karşı varoluş mücadelesi veriyor ayrıca çok önemli ve uzun soluklu siyasi bir savaşın içinde. Türkiye, imkan ve yetenekleri en üst düzeye çıkarmak için yeni ittifaklar haritası oluşturarak ve fırsatları belirleyerek prestij üretiyor."diye konuştu.

ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının, yüzyılın anlaşmasının bir parçası olduğunu ifade eden Abdulfettah, Arap ülkelerinin, söz konusu kararı ya da İsrail'e karşı verilen direnişi küçümseyen Arapların Siyonistleştirilmesiyle alakalı her türlü hareketle mücadele etmesi gerektiğine işaret etti.

Türkiye-Katar ilişkilerine de değinen Abdulfettah, Türkiye-Katar ittifakının, halkların iradesinin korunması çerçevesinde gerçek bir ittifakın çekirdeği olduğunu belirtti. Abdulfettah, söz konusu iki ülkenin Arap ülkeleri ile dünyanın diğer bölgelerindeki mazlum insanlara kapılarını açtığını sözlerine ekledi.

TRUMP'IN PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin tarafı için ağır şartlar içeren "yüzyılın anlaşması" isimli bir bir projeyi Filistin-İsrail barışı için taraflara sunduğu öne sürülüyor. Söz konusu girişimin şartları arasında Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasının da öngörüldüğü iddia ediliyor.

Türkiye, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına karşı mesai harcamaya devam ediyor. Bu bağlamda, Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 13 Aralık 2017'deki olağanüstü zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Zirvede dünya ülkeleri, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanımaya çağrılmıştı.