YSK'dan partilere son dakika çağrısı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de seçimlerin güvenli olduğunu, tüm siyasi partilerin sandıklara üye göndermelerinin çok daha sağlıklı olacağını söyledi.

YSK Başkanı Güven, "Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil" diye konuştu.

PARTİLERE ÇAĞRI

Erken seçimin gerçekleşeceği 24 Haziran'a sayılı günler kala YSK Başkanı Sadi Güven, tartışılan seçim güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, siyasi partilerin hepsine sandıklara temsilci göndermesi konusunda çağrıda bulunurken şunları söyledi:

"Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, sahte oy pusulası kullanıldı diye bir iddia yok. Daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinden tartışma yapmak doğru değil. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Siyasi partilere çok görev düşüyor. Bazı partiler tamamına yakın üye gönderiyorlar, bazıları eksik gönderiyorlar. Benim temennim tüm siyasi partilerin tüm sandıklara temsilci göndermeleri. Böyle olunca hiçbir şey olmaz, zaten olduğu yok da vatandaşlarımızın gönlü rahat olur. Sertifikalı eğitim vereceğiz sandık kurulu üyelerine."