30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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En kritik isimdi! 'Abi'nin banka görüntüleri ortaya çıktı

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Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını azmettirdiği ve saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın e-posta mesajlarını sildiği iddia edilen eski Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt’ün yeni görüntüleri ortaya çıktı.
En kritik isimdi! 'Abi'nin banka görüntüleri ortaya çıktı
En kritik isimdi! 'Abi'nin banka görüntüleri ortaya çıktı En kritik isimdi! 'Abi'nin banka görüntüleri ortaya çıktı En kritik isimdi! 'Abi'nin banka görüntüleri ortaya çıktı

1 Mart 2018 tarihli kamera kaydında, suikastın üzerinden 15 ay geçmesine karşın Söğüt’ün kredi kartı borcunu ödediği banka şubesinde tedirgin tavırları dikkat çekiyor. Tanınmamak için bere takan sanık, sürekli banka şubesinin dış kapısını gözlüyor. Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 19 Aralık 2016’da polis Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkarmak için AnkaraCumhuriyet Savcısı Adem Akıncı soruşturma başlatmıştı.

6 NİSAN’DA TUTUKLANDI

Karlov suikastını azmettirdiği ve Altıntaş’ın bilgisayarındaki mesajları sildiği, örgüt içindeki ‘abi’si olduğu iddia edilen Şahin Söğüt, 6 Nisan’da ‘Anayasa’yı ihlal ve tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına giren görüntüler, 1 Mart 2018 tarihli. Kayıtlarda Söğüt’ün saat 16.34’te Yenimahalle’de özel bir bankaya giriş yaptığı görülüyor. Savcılık kaynakları, Söğüt’ün bu saati tercih etmesinin tesadüf olmadığını, şubenin sakin olduğu mesai bitimine az zaman kala bankaya gelmeyi tercih ettiğini düşünüyor. Tanınmamak için bere taktığı görülen Söğüt, işlem için sıra aldıktan sonra yüzü kapıya gelecek şekilde oturuyor ve sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Söğüt, işlem sırasında cebindeki kredi kartını banka görevlisine uzatarak, borç ödemesi yapıyor. İşlem boyunca şubenin giriş kapısını gözetleyen Söğüt’ün içeriye giren müşterileri izlediği de görülüyor. 

ACELEDEN EVRAKI BIRAKMIŞ 

İşlem tamamlandıktan sonra dekonta imza atan Söğüt, kendisinde kalması gereken kopyayı da unutarak aceleyle kapıya yöneliyor. Banka görevlisinin uyarısıyla dönerek dekontunu alıyor. Yaklaşık 4 dakika süren banka işlemi sırasında Söğüt’ün endişe içinde olduğu dikkat çekiyor.

TELEFON ŞİFRESİ KIRILDI

Soruşturma kapsamında, Söğüt’ün cep telefonunda Falcon isimli programın yanı sıra Textme Now ve Signal programları da bulundu. Emniyet görevlileri, Söğüt’ün gözaltında bulunduğu sırada kırmaya çalıştığı telefonun şifresini çözmeyi başardı. Böylece Şahin Söğüt’ün cep telefonundaki tüm yazışma programlarının içeriklerine ulaşıldı. Saldırıdan sonra defalarca telefon numarası değiştiren ve kırdığı telefonu da 4 ay önce aldığı belirlenen Söğüt’ün, ev ve aracındaki aramalarda ele geçirilen diğer üç telefonu da incelemeye alındı. 1 Mart’ta kaydedilen bu görüntülerden sonra Söğüt 23 Mart’ta yakalanmıştı. 

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