30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması!

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İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması!
İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması! İçişleri Bakanlığından son dakika açıklaması!

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.692 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 715 Terör (PKK/KCK 130,AŞIRI SOL 46, DEAŞ 50, FETÖ/PDY 489), 3.579 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 130 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.424 kişi gözaltına alınmıştır. İç güvenlik operasyonlarında, 8 ölü, 7 sağ ve 8 teslim olmak üzere 23 teröristin etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
 

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