30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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G.Saray'ın 11 maçlık derbi hasreti sona erdi!

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G.Saray'ın 11 maçlık derbi hasreti sona erdi!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli 3 puanı hanesine yazdırırken, derbi galibiyeti hasretini de sona erdirdi.
G.Saray'ın 11 maçlık derbi hasreti sona erdi! G.Saray'ın 11 maçlık derbi hasreti sona erdi! G.Saray'ın 11 maçlık derbi hasreti sona erdi!

 

Ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bundan önce çıktığı 11 derbide kazanamayan sarı-kırmızılı takım, kötü seriyi Beşiktaş önünde bitirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ı 2-0 yendiği müsabaka öncesi 11 derbiden 6 yenilgi ve 5 beraberlikle ayrılmıştı.

Son derbi galibiyeti de Beşiktaş'a karşıydı

Galatasaray, ligde 11 maçlık derbi kazanamama serisi öncesi son galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı 11 derbide de galibiyet alamamıştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybederken, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçta ise iki mağlubiyet ve dört beraberlik yaşadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

Son 12 lig derbisi

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 12 derbinin skorları şöyle:

      Sezon    Organizasyon       Rakip  Sonuç (GS-Rakip) 
 2015-2016  Süper Lig  Fenerbahçe (D)           1-1 
   Süper Lig  Beşiktaş (D)           1-2
   Süper Lig  Fenerbahçe           0-0
   Süper Lig  Beşiktaş           0-1
 2016-2017  Süper Lig  Beşiktaş (D)           2-2
   Süper Lig  Fenerbahçe (D)           0-2 
   Süper Lig  Beşiktaş           0-1
   Süper Lig  Fenerbahçe           0-1 
 2017-2018  Süper Lig  Fenerbahçe           0-0
 2017-2018  Süper Lig   Beşiktaş (D)           0-3
 2017-2018  Süper Lig  Fenerbahçe (D)           0-0
 2017-2018   Süper Lig   Beşiktaş            2-0 


Türk Telekom Stadı derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 9. kez kazandı.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 17 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken, 5 kez rakiplerine yenildi, 3 kez de eşitliği bozamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki 17 derbide rakip ağları 22 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 17 derbinin skorları şöyle:

 Sezon   Organizasyon     Rakip    Sonuç  
 2010-2011  Süper Lig  Fenerbahçe  1 - 2
 2011-2012  Süper Lig  Fenerbahçe   3 - 1
   Süper Lig  Beşiktaş   3 - 2
   Süper Lig S. Final  Fenerbahçe   1 - 2
   Süper Lig S. Final  Beşiktaş   2 - 2
 2012-2013  Süper Lig  Fenerbahçe   2 - 1
   Süper Lig   Beşiktaş   2 - 1
 2013-2014   Süper Lig   Beşiktaş   1 - 0
   Süper Lig   Fenerbahçe    1 - 0
 2014-2015  Süper Lig   Fenerbahçe   2 - 1 
   Süper Lig   Beşiktaş   2 - 0
 2015-2016  Süper Lig  Fenerbahçe   0 - 0
   Süper Lig  Beşiktaş   0 - 1
 2016-2017  Süper Lig  Beşiktaş  0 - 1 
   Süper Lig  Fenerbahçe  0 - 1 
 2017-2018  Süper Lig  Fenerbahçe  0 - 0
   Süper Lig   Beşiktaş   2 - 0

 

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