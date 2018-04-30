30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:19Güneş 05:57Öğle 13:07İkindi 16:56Akşam 20:06Yatsı 21:37
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 107.738 0.12
  • Altın: 171,232 -0.53
  • Dolar: 4,0408 -0.15
  • Euro: 4,8956 -0.09

Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi!

»
Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi!
Derbide Galatasaray'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a ilk kez mağlup oldu.
Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi! Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi! Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi!

 

Şenol Güneş'in göreve başladığı 2015-2016 sezonunda sarı-kırmızılı rakibini 2-1 ve 1-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki mücadelede rakibiyle evinde 2-2 berabere kaldı. 2016-2017'nin ikinci yarısında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı. 

Şenol Güneş yönetiminde daha önceki 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alan Beşiktaş, bu sefer rakibine yenilmekten kurtulamadı.

Sarı-kırmızılı ekibe derbi maçlarda son olarak 2014-2015'te yenilen siyah-beyazlı takım, Galatasaray karşısında ayrıca 5 maç sonra mağlup oldu. 

Dışarıdaki derbilerde kayıp

Beşiktaş, bu sezon ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda yaptığı derbi maçlarda yokları oynadı.

Sahasında rakiplerine üstünlük kurmakta zorlanmayan siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki derbi maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 ve Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

4 maçlık galibiyet serisi bitti

Sarı-kırmızılı rakibine mağlup olan Beşiktaş'ın 4 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olduktan sonra Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yenen siyah-beyazlı ekip, 4 hafta sonra puan kaybı yaşadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şenol Güneş ayrılığın eşiğinde!Şenol Güneş ayrılığın eşiğinde!Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 günde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye kariyerini noktalama kararı almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yönetimle görüşecek.
Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi?Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi?Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmasının 4. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Medel ile girdiği pozisyon sırasında Şilili futbolcuya dirseği ile müdahalesi oldu.
Fikret Orman: Geri adım atıp maçı oynarsak...Fikret Orman: Geri adım atıp maçı oynarsak...Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yarıda kalan kupa maçına çıkmama kararı veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşürken, “Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maçı oynamanız daha doğru olacaktır” mesajını gönderdi.
Derbide sezonun rekoru kırıldıDerbide sezonun rekoru kırıldıGalatasaray-Beşiktaş derbisini Türk Telekom Stadyumu’nda 50 bin 304 taraftar izledi.
Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi!Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi!Derbide Galatasaray'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a ilk kez mağlup oldu.
G.Saray'ın 11 maçlık derbi hasreti sona erdi!G.Saray'ın 11 maçlık derbi hasreti sona erdi!Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli 3 puanı hanesine yazdırırken, derbi galibiyeti hasretini de sona erdirdi.
  • Fatih Terim: Ciddi bir üstünlüğümüz var!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:39
  • Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
  • İran'da görülmemiş olay! Kadın taraftarlar...30 Nisan 2018 Pazartesi 11:37
  • Galatasaray para bastı! Derbi piyangosu30 Nisan 2018 Pazartesi 11:37
  • Derbide gözden kaçan hareket! Talisca...30 Nisan 2018 Pazartesi 11:35
  • Nihat'tan Beşiktaşlı yıldıza sert sözler!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:35
  • Aykut Kocaman'dan özel tebrik!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
  • Barca'dan büyük ayıp! Mascherano, Deulofeu, Arda..30 Nisan 2018 Pazartesi 11:34
  • Tayfun Korkut: Türkler birçok durumu...30 Nisan 2018 Pazartesi 11:33
  • Galatasaray başkanı trafik kazası geçirdi!30 Nisan 2018 Pazartesi 10:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri