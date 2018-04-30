Derbide sezonun rekoru kırıldı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 2017-2018 sezonunun seyirci rekoru kırıldı. Maçı toplam 50 bin 304 biletli seyirci izledi.



Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. 50 bin 304 biletli seyircinin izlediği müsabaka, sezonun en çok izlenen karşılaşması oldu. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu'nun açılışından bu yana en çok seyircili 4. maç olarak listede yer aldı.

Türk Telekom Stadyumu'nda en çok izlenen maç ise 51 bin 567 seyirciyle 22 Nisan 2012'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına ait bulunuyor.