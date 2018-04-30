Akşener-Karamollaoğlu görüşmesinde ne konuşuldu?

İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:
"...Geçen hafta 17 dakika süren görüşmede Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor.
Karamollaoğlu - Sizinle müzakere etmeye gelmedim. Duruşunuz devam ediyor mu onu öğrenmeye geldim.
Akşener - Evet adaylık kararım devam ediyor, değişmeyecek.
Akşener’in adaylıkta ısrarı Gül formülünü devre dışı bırakırken, muhalefette bir burukluk meydana getirdi. Ama bir projenin çökmesine de hizmet etti. Hakkını teslim etmek gerekiyor.
Cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkaramayan muhalefet, milletvekili seçimi için
ittifakı başaracak gibi görünüyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BTP’den oluşan 5’li ittifakta büyük ölçüde uzlaşmaya varıldığı söyleniyor..."