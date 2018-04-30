Çamlıca Camisi'nde sona gelindi; Açılış Kadir Gecesi'nde

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi 41 gün sonra; 10 Haziran'da Kadir Gecesi'nde ibadete açılacak.

Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği Türkiye'nin en büyük camisi için geri sayım başladı. Yapımına 60 ay önce başlanan Çamlıca Camisi'nde ilk namaz Kadir Gecesi’nde kılınacak. Sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin yüzde 98’i tamamlandı.

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre Çamlıca Camisi 41 gün sonra; 10 Haziran'da Kadir Gecesi'nde ibadete açılacak. 60 ay önce inşaatına başlanan projede son teknoloji kullanıldı. Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı projenin yüzde 98'i tamamlandı. Cami, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor. Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4.5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami dördü 107.1 metre, ikisi 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip.

YOL TÜNEL VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SÜRÜYOR

Cami projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol, tünel inşaatları ile çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor. İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk sahada 450 kişinin çalıştığını, bunun 2-3 katı kişinin de atölyelerde üretim yaptığını belirtti. Cami kompleksinde 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metre kare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

MİNARELER MALAZGİRT ZAFERİNE İTHAFEN 107.1 METRE

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen Çamlıca Camisi, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor. İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Çamlıca Camisi'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107.1 metre, iki şerefeli iki minaresi ise 90 metre yüksekliğinde. Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr Suresi'nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı. Ana kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4.5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor.

KADINLARA ÖZEL DİZAYN

Atölyelerde mihrap, minber, müezzin mahfili vaaz kürsüsü, ahşap işi ve halı işlerinin devam ettiğini aktaran Ergin Külünk "Caminin sosyal anlamda en önemli özelliği, hanımlara yönelik pozitif işlerin daha çok yapılması olacak. Çünkü projemizin konsept mimarı iki hanım mimar. Hanımların abdest alma mahallinde kişisel bakım odası, çocuk emzirme odası, çocuk bakım odası yer alacak. Hanımlar kendilerine özel asansörlerle camideki mahfil katlarına çıkacak. Mahfil katlarımız da halısının renginden, duvardaki yazısına kadar hanımlara göre dizayn edildi" dedi.