SP'den dikkat çeken çıkış

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya Konya'da konuştu. Çetinkaya, "Ülke tıkandı. Ekonomik, sosyal yaşam ve uluslararası ilişkiler bakımından yeni bir yol gerekliydi. Hükümetin de yapabileceği bir şey kalmadı" dedi.

Saadet Partisi Nisan Ayı Konya İl Divan Toplantısı yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Heyecan ve coşkunun hâkim olduğu toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere, erken seçim, ekonomideki sıkıntılar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

SAADET PARTİSİ’NİN YÜKSELİŞİ RAHATSIZ ETTİ

Türkiye’nin birçok problem ile boğuştuğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Çetinkaya, bir baskın seçim sürecinin de söz konusu olduğuna dikkat çekti. Çetinkaya, “Bizler, böyle bir baskın seçim olacağını biliyorduk. Sürekli gündemde olan bir konuydu. Ülke tıkandı. Ekonomik, sosyal yaşam ve uluslararası ilişkiler bakımından yeni bir yol gerekliydi. Hükümetin de yapabileceği bir şey kalmadı. Problemleri çözemeyeceğini anlayınca baskın erken seçim kararı aldı. Baskın erken seçimin iki sebebi vardı. Birincisi Saadet Partisi korkusuydu. Partimizin hızlı yükselmesi ve azmi rahatsızlık uyandırdı. Zamanında yapılacak seçim bu sebepten ötürü erkene alındı” diye değerlendirdi.

100 BİN İMZAYI BİR GÜNDE TOPLAYACAĞIZ

Çetinkaya, erken seçim kararının altında yatan ikinci önemli sebebin de kaybetme korkusu olduğunu vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti: “İki korku bir araya gelince seçim kararı aldılar. Kararın alınmasından sonra bütün yetkili kadrolarımızı topladık. Seçim değerlendirmesi ve istişaresi yaptık. Siyasi partilerle bir görüşme trafiği başlattık. Görüşmelerin ardından teşkilatlarımızın, il başkanlarımızın ve genel idare kurulu üyelerimizin verdiği yetki ile Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu çalışma yaptı. Seçim takvimimizi ortaya koyduk. Yol haritamızı da belirledik. 1 Mayıs Salı günü de bütün teşkilatlarımızın katılımı ile kendi cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Adayımızı açıkladığımız andan itibaren de imza kampanyası başlatacağız. Çünkü bizim Meclis’te grubumuz yok. 100 bin imza bulmak mecburiyetindeyiz. 100 bin imzanın Milli Görüş teşkilatları için herhangi bir zorluğu yok. İlk gün biz bu sayıya ulaşacağız. Hatta 100 bin imzayı 500 bin veya 1 milyona çıkaracak çabayı ortaya koyacağız.”

AK PARTİ’NİN MİADI DOLDU

Cumhurbaşkanı adaylarını belirledikten sonra milletvekili aday adaylarının başvurularını değerlendireceklerini kaydeden Çetinkaya, “Tespitlerini yapacağız. Adaylarımız ile beraber araziye dağılacağız. Bu tür seçimleri biz defalarca yaşadık. Seçim çalışması yapmak, 50 yıllık bir refleksimiz haline geldi. Kaygımız yok bu konuda. Bütün mensuplarımız fedakâr bir şekilde ne gerekiyorsa yapar. 24 Haziran akşamında üyelerimiz başını yastığa koyduğu zaman yürüttüğü çalışmanın bir muhasebesini yapar. Biz, böyle bir teşkilatız. Ruhumuzu hiçbir madde ölçemez. Ülkemiz, yanlış ellerde. Başkalarının yaptığı yanlış politikalarla yönetilirsek problem eksik olmaz” dedi.

AMACIMIZ MAKAM ELDE ETMEK DEĞİL

“Çiftçi kendi topraklarında kalamıyor” diyen Çetinkaya, özelleştirme ile çiftçilerin küstürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: “Kaç milletvekili çıkarırız hesaplarını yapmıyoruz. Bir makam beklemiyoruz. Ülke meselelerini konuşuyoruz. Bu sıkıntıları çözebilecek tek parti gerçekten Saadet Partisi’dir. İlkelerimizden vazgeçmeyiz. Siyasi geçmişimizde de ilkelerimizi bir kenara atmadık. Ülkenin menfaati, Fransa’nın ve ABD’nin menfaatinden daha önceliklidir. AK Parti’nin mevcut politikası ile bu işler yürümez. Yeniden büyük bir Türkiye için gayrete ihtiyaç var. Gücün hukuku değil, hukukun gücünü esas almalıyız. Kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı olacağız. En az terör kadar tehlikeli olan yolsuzlukla mücadele edeceğiz. Tüketim odaklı değil, üretim odaklı olacağız. Kimseyi kandırmayacağız ve kanmayacağız. Şahsiyetli bir politika izleyeceğiz. Milletimizin derdi bizim derdimizdir. Kimseye bir kinimiz ve düşmanlığımız yok, bu da böyle bilinsin.”