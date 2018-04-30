30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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İşte Trump'ın tweetlerinin arkasındaki adam!

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İşte Trump'ın tweetlerinin arkasındaki adam!
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada, özellikle de Twitter'da paylaştığı mesajlarla dünya gündemini değiştirebilen bir lider...
İşte Trump'ın tweetlerinin arkasındaki adam! İşte Trump'ın tweetlerinin arkasındaki adam! İşte Trump'ın tweetlerinin arkasındaki adam!

 

Trump'ın Twitter'daki 51 milyonu aşkın takipçili @realDonaldTrump hesabı, ABD'de davalara dahi konu oldu. Trump'ın hesabı tarafından engellenen kimi kullanıcılar, ABD Başkanı'nın eylemlerinin anayasayı ihlâl ettiğini savunuyordu.

Ancak New York Times muhabiri David Draper için o davanın ilginç yanı yöneltilen suçlamalar değil, Trump'ın Twitter hesabı ile ilgili olarak açılan davada ABD Başkanı'nın yanı sıra bir ismin daha suçlanıyor olmasıydı: Dan Scavino.

Scavino, Donald Trump yönetiminin bir parçası. Trump başkan olmadan önce Beyaz Saray'da mevcut olmayan bir görevi yürütüyor: Sosyal Medya Direktörlüğü.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİMİ VAR

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, Scavino'nun Trump'ın sosyal medya hesaplara erişiminin olduğunu aktarıyor.

ABD'de Trump aleyhine açılan davada suçlanan isimlerden birisinin de Scavino olmasının nedeni de bu. Trump ailesiyle tanışıklığı uzun yıllara dayanan Scavino'nun başta @realDonaldTrump hesabı olmak üzere başkanın sosyal medya hesaplarına erişiminin olması.

BAZI TWEETLER SCAVİNO TARAFINDAN ATILMIŞ

Daily Telegraph, Trump'ın paylaştığı ve tüm dünyada gündem olan bazı Tweetlerin de Scavino tarafından atılmış olabileceğini öne sürüyor.

Gazetenin haberinde, "4 Ekim'de Scavino kendi şahsi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. O mesajda şöyle diyordu: 'NBC news #SahteHaberdir ve CNN'den dahi daha ikiyüzlüdür. Onlar iyi gazeteciliğin yüz karası. Reytinglerinin bu kadar düşmesine şaşmamalı!'. Sadece dakikalar sonra aynı mesaj Trump tarafından tweetlendi. Scavino'nun mesajı kısa süre içinde silindi, Trump'ınki ise yerinde durdu" deniyor.

Trump ve Scavino'nun tanışıklığı 1990 yılına kadar gidiyor. New York Times'tan David Draper, 18 yıl önce genç Scavino'nun o zamanlar adı Westchester County olan, daha sonraysa Trump satın alınca adı Trump Ulusal Golf Kulübü'ne dönüşen golf sahasında zengin golf tutkunlarının sopa takımlarını taşıdığını yazıyor.

Trump'ın golf takımını da taşıyıp sopalarını parlatan Scavino, New York'lu emlak zengini Trump'tan 200 dolar bahşiş almış. Draper, bu ilk karşılaşmanın sonunda Trump'ın Scavino'ya "Bir gün benim için çalışacaksın" dediğini yazıyor.

Eğitimini tamamlayan Scavino, aynı golf kulübüne 2004'te yönetici asistanı olarak geri dönmüş ve dört yıl sonra da kulübün genel müdürü olmuştu.

Draper, kendi danışmanlık firmasını kuran Scavino'nun beklediği başarıyı elde edemediğini, bunun üzerine Donald Trump'ın oğlu Trump Jr ile temasa geçerek yeniden aile için çalışma niyetini dile getirdiğini yazıyor.

Draper, Scavino'nun 2013'te bir tweet atarak '@realDonaldTrump olmadan şu an bulunduğum yerde olamazdım' dediğini de yazıyor.

Draper, 2014'te Trump'ın başkanlığa aday olması ihtimali yeni yeni dillendirilirken Donald Trump Jr'ın düğününe giden Dan Scavino'nun Trump'a "Adaylığını koyduğunda yanındayım" dediğini aktarıyor.

"140 KARAKTERİN ERNEST HEMİNGWAY'İ"

2015'te Trump'ın resmen başkan adaylığını açıklamasıyla birlikte Scavino'nun da seçim kampanyasının bir parçası haline geldiği biliniyor. Draper, "Kampanyanın ilk aylarında Scavino aynı golf sahasındaki genç yardımcı çocuk gibiydi. Getir götür işlerini yapyor, Trump'ın dikte ettirdiği tweetleri yazıyordu" diyor.

Kısa bir süre içerisinde Scavino Trump'ın Twitter ve Facebook hesaplarını yönetir hale gelecekti.

Draper, Scavino'nun Kasım 2015'te Güney Carolina'da düzenlenen bir davette "Benim için 140 karakterin Ernest Hemingway'i diyorlar" dediğini aktarıyor.

TRUMP'IN TWEETLERİNE MÜDAHALE EDİYOR

Scavoni'nin Trump'ın tweetlerinin içeriğine müdahale ettiğini de ifade eden Draper, bu müdahalenin ne boyutta olduğunun ise tam olarak kestirilemediğini vurguluyor. Scavino Trump'ın seçilmek için Rusya'nın desteğini aldığı iddialarının da içine çekilmiş durumda.

ABD Başkanlık seçimleri öncesinde Facebook benzeri bir Rus sosyal medya platformu olan Vkontakte, Scavino ile temasa geçmişti. Trump'ın seçim kampanyasını reklamlarla kendi platformlarında duyurmayı teklif ediyorlardı.

Washington Post'un haberine göre Scavino Vkontakte'nin ABD'deki temsilcisi Rob Goldstone'a gönderdiği e-postada kapıyı açık tutuyordu: "Elinizdekileri bana göndermekten çekinmeyin. Donald Trump ve seçim kampanyasına gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler."

Her ne kadar ABD Senatosu'ndan Dianne Feinstein Scavino'yu Kongre'de ifade vermeye çağırmış olsa da, bu çağrının Cumhuriyetçiler tarafından desteklenmemesi ve Trump'ın sosyal medya direktörünün arkasında durması nedeniyle Scavino talebi reddedebilmişti.

New York Times muhabiri Robert Draper, "Ne olursa olsun Scavino'nun 2013'te paylaştığı '@realDonaldTrump olmadan şu an bulunduğum yerde olamazdım' tweeti hâlâ geçerliliğini koruyor" diyor.

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