Haşdi Şabi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre Maliye Müdürü Kasım el-Zübeydi, Irak’ın başkenti Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırı soncu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası açıklama yapan Şii Milis Gücü Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el -Mühendis ise saldırıyı sert dille kınayarak faillerin yakalanması için güvenlik güçlerini harekete geçmeye çağırdı.
30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
- SP'den dikkat çeken çıkışBahçeli'den Gül yorumu! Tebrik ediyorumAvrupa'dan ABD'ye YPG uyarısı: NATO tehlikede!Üsleri vurulmuştu! İran'dan yeni açıklama'Web Tapu’ uygulaması hayata geçirildiŞenol Güneş ayrılığın eşiğinde!Benzinde ÖTV müjdesi! Depolar ucuza dolacak72 yaşındaki "mucit" yaptı! Sipariş yağıyorFETÖ'den 'doktor' ve 'öğretmen' taktiğiEski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi?
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:19 Güneş 05:57 Öğle 13:07 İkindi 16:56 Akşam 20:06 Yatsı 21:37
- 26°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 25°C Ankara
- 23°C Antalya
- 27°C Artvin
- 29°C Aydın
- 15°C Balıkesir
- BIST: 107.738 0.12
- Altın: 171,232 -0.53
- Dolar: 4,0408 -0.15
- Euro: 4,8956 -0.09
Bağdat’ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa'dan ABD'ye YPG uyarısı: NATO tehlikede!Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparotti'nin Savunma Bakanı Mattis'e 'Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ortaklığı NATO ittifakının birliğini tehlikeye atıyor' dediği ortaya çıktı.
Üsleri vurulmuştu! İran'dan yeni açıklamaİran'lı bir yetkili Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye'deki İran üslerinin vurulduğu ve İranlı askerlerin öldüğü iddiasını yalanladı.
Kim’den dünyayı şaşırtan çıkış: Göstereceğiz!Seul’den yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini söyledi.
Ülkesinden sert tepki: Erdoğan dünya lideri!Kosova ve Türkiye’nin istihbarat servisleriyle ortaklaşa sürdürülen operasyon, Kosova’da tartışmalara sebep olmuştu.
Dikkat çeken hamle! Savaş istiyorlarmışYunan basını, Türkiye hakkında hazırlanan bir anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre, Yunan halkının yüzde 44'ü Türkiye'yle savaş ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İstanbul'da Kırgız bakıcı dehşeti!
- Banyo süngerinin içine kamera yerleştirip...
- Liseli Batuhan milletvekili aday adayı oldu
- Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı
- Aydın'da gece yarısı utandıran görüntü!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
- Gururumuz Kübra Dağlı! Helal olsun sana...
- Marulun içinden çıkan yaratık ortalığı karıştırdı
- Canan Karatay'a ağır suçlama
- Özel harekatçı eski koca tutuklandı
- 'Sürekli uyuyor' deyip kocasından tazminat istedi!
- Elazığ'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.