30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi?

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Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi?
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmasının 4. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Medel ile girdiği pozisyon sırasında Şilili futbolcuya dirseği ile müdahalesi oldu.
Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi? Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi? Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi?

 

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmasının 4. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Medel ile girdiği pozisyon sırasında Şilili futbolcuya dirseği ile müdahalesi oldu.

Maçın hakemi Fırat Aydınus, yaşanan pozisyonun ardından Belhanda'ya sarı kart gösterdi, Medel'e ise buz tedavisi yapıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Belhanda'nın Medel'e kasıtlı olarak dirsek attığı iddiasını savunarak, Belhanda'ya çıkması gereken kartın kırmızı olması konusunda adeta isyan etti. 

Bülent Yavuz: Belhanda sarı doğru
Bülent Yavuz: Tosic kırmızı kart doğru
Ahmet Çakar: Belhanda sarı kart
Ahmet Çakar: Tosic kırmızı kart doğru
Deniz Çoban: Belhanda kırmızı
Erman Toroğlu: Belhanda sarı doğru
Mustafa Çulcu: Belhanda kırmızı olabilir
Mustafa Çulcu: Tosic kırmızı doğru

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