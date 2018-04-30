30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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72 yaşındaki "mucit" yaptı! Sipariş yağıyor

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72 yaşındaki "mucit" yaptı! Sipariş yağıyor
Konya'da yaşayan 72 yaşındaki Cafer Baran, bilim ve teknoloji merakıyla 3,5 yıl önce başladığı çalışmalar sonucunda kış şartlarında kullanılmak üzere ısıtılıcı bot tasarladı.
72 yaşındaki 72 yaşındaki 72 yaşındaki

 

Giyildiğinde 4 ila 8 saat arasında ayakları sıcak tutan bot, kişinin hareket kabiliyetini sınırlandırmayacak, rahat yürümesini ve koşmasını sağlayacak şekilde bilek kısmına monte edilmiş şarj edilebilir pille çalışıyor. 

Yaşlı mucidin patentini de aldığı bu ürün, Türkiye'de ve yurt dışında yapılmış benzerlerine göre ısıtıcı ve pilin yerleştirildiği yerle, konforu ve çalışma süresiyle öne çıkıyor.

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar Ankara'da kadınkuaförlüğü yaptığını, emekli olduktan sonra bilim ve teknolojiye merak sardığını söyledi.

Uçak mühendisi komşusuyla sohbet ederken ısıtıcılı bot yapabileceğini düşündüğünü anlatan Baran, "Komşum başka bir kente taşınınca, tek başıma bu konuda çalışma yapmaya karar verdim. Yaklaşık 3,5 sene süren çalışmalarım neticesinde istediğim sonuca ulaştım." dedi.

- Hafif ve kullanım süresi daha uzun

Çalışmalarında en büyük desteği, kanser hastası eşinden gördüğünü anlatan Baran, "Eşimle tek uğraşımız bu oldu. Ayakkabıyı giydim giydim, çıkardım. Ayağıma giyiyorum, nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim diye düşünüyorum. Beni en çok düşündüren pil kısmı oldu. Avrupa'dan buna benzer bir ayakkabı getirttim fakat bataryası büyük ve ağırdı. Yarım kilo bataryası vardı. Arkaya takmışlar ama ayağa ağırlık veriyor. İki ayakta da takılı olduğunu düşününce yarımşardan bir kilogram ediyor, herkes taşıyamaz." diye konuştu.

Avrupa'dan getirttiği bu örneğin kullanışlı olmadığını aktaran Baran, hafif, hareket kabiliyetini sınırlandırmayacak bir ısıtıcılı bot üretmek için gayret gösterdiğini ifade etti.

Baran, şarj edilebilir ve yedeğiyle birlikte 8 saate kadar çalışan pil kullanılan ısıtıcılı botu yapmayı başardığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bunu başarınca rahatladım ve daha huzurlu oldum fakat pili koyacak yeri bulamadım. Araştıra araştıra, bir oraya, bir oraya yapayım derken en sonunda neticeye geldik; pili boğaz kısmına yerleştirdim çünkü pil ufak bir şeyden zedelenebilir."  

- Avrupa'daki benzerleri pahalıya satılıyor

Isıtıcılı botun pilinin arabalarda ve evlerde cep telefonları gibi şarj edilebildiğini, bu ürünü özellikle zorlu kış şartlarında görev başında olan güvenlik güçlerinin kullanımı için geliştirdiğini söyleyen Baran, şunları kaydetti:

"Patentimizi aldık. Askeri alanda kullanılabilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda üretim aşamasına geldik. Doğudan da 18 vilayette faaliyet gösteren ayakkabı firmalarından sipariş aldık, görüşmeler sürüyor. Ağustos ayında bu görüşmeleri neticelendirip, seri üretime geçeceğiz. Bu, Türkiye'de benzeri olmayan bir ürün. Daha önce benzer çalışmaları yapanlar oldu. Pet yaptılar, onlar da bir saat, bir buçuk saat çalışıyordu. Ayağın alt kısmına yerleştirildiği için sert bir yere geldiği zaman randıman vermiyordu ancak bizimki öyle değil. Avrupa'da benzerleri var ama yine pili benimki gibi yukarı kısımda değil. Üstelik çok pahalıya satılıyor. Biz inşallah bu ürünü çok düşük maliyetle piyasaya sunacağız."

"İcadı"ndan mutluluk duyduğunu, bu uğraşları sayesinde kendini daha genç hissettiğini vurgulayan Baran, "Çocukluğumdan beri teknolojiye, yeniliklere merakım var. Bu yüzden böyle bir çalışma yaptım. Çalışmalarım kanser hastası eşim Meryem'e de moral oluyor. Adeta onu hayata bağlıyor. Yeni bir şey üretmenin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz."

Meryem Baran da hayata bağlılığı ile kendisine moral veren eşini her anlamda desteklediğini belirtti.

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