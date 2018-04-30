Galatasaray deplasmanında 2-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı.
KARİYERİNİ NOKTALAYABİLİR!
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında gerçekleşen olayların ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle bir hayli yıpranan tecrübeli teknik direktör, sezon sonunda kariyerini noktalama kararı almayı düşünüyor.
GÖRÜŞME SEZON SONU
Ancak Güneş’i bu kararında en çok etkileyen ise, Beşiktaş Yönetimi’nin derbide yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın kalanına çıkmama kararı alması. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin, Şenol Güneş’e destek olarak böyle bir karar alması nedeniyle, Şenol Güneş, Beşiktaş’taki kariyerini sürdürmek de istiyor. Kalan 3 haftanın ardından yönetimle bir görüşme yapacak olan Güneş’in, nasıl bir karar alacağı her kesim tarafından merakla bekleniyor.
BEŞİKTAŞ B PLANI YAPMADI
Şenol Güneş’in görevden ayrılıp takımın başına Abdullah Avcı’nın geçeceği iddiaları olmasına karşın, siyah-beyazlı yönetim, Şenol Güneş’in kalacağına inanıyor. Sezon başında sözleşmesi uzatılan tecrübeli çalıştırıcıya her fırsatta destek olan yönetim, Güneş’in kalmasından yana. Özellikle yönetim ve taraftarların tavrı nedeniyle bu kararından geri adım atması beklenen Şenol Güneş, önümüzdeki günlerde ailesiyle görüşerek, son kararını açıklamayı planlıyor. (İHA)
30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Şenol Güneş ayrılığın eşiğinde!
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