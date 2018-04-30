Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 40 bölgenin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan aşağıda belirtilen bölgelerde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, ilimiz Besta Bölgesi; Tilki Sırtı, Rüzgarlı Dere, Baryi Deresi, Berguali Tepe, Kırmızı Sırt, Zivipınarı Mevkii, Düz Sırt Kuzeyi, Kırmızı Pınar Mevkii, Yayla Tepe, Sulu Dere, Yeşil Tepe, Havuşa Tepe, Cemigördamı Mevkii, Baş Sırtı, Resti Dere, Sersik Tepe, 928 Rakımlı Tepenin 500 metre batısı, İnek Tepesinin 1 kilometre Doğusu, Bıçak Kayası 750 metre Kuzeydoğusu, Ali Tepe, 1681 Rakımlı Tepe, Meşe Dağı, 1583 Rakımlı Tepe, 1312 Rakımlı Tepe, 1493 Rakımlı Tepe, 1608 Rakımlı Tepenin 850 metre Kuzeyi, Büyük Dere'nin 600 metre Kuzeybatısı, Yayla Tepe, 1602 Rakımlı Tepe, Kara Tepe, Mameliyipınarı Mevkii ile Karasır Tepe, 1621 Rakımlı Tepe, Cebrikurza Mevkii, Göllüpınar Mevkii, Otlu Tepe, Ot Tepe, Herbuşyayla Mevkii, Cami Tepe, 1759 Rakımlı Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir "denildi.
30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
- Kulisleri hareketlendiren AK Parti iddiası!Hulusi Akar'ın adı neden yokİnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?Tarihi buluşma öncesi Trump'tan kritik talep!Şırnak'ta kritik karar!Cenazede dikkat çeken maket! Böyle uğurlandıŞenol Güneş bırakıyor mu?Dev anlaşmayı böyle duyurdu! Değeri 3 milyar dolarVahap Munyar Hürriyet'in başına geçtiGülriz Sururi'ye göre Türkiye'de yaşanmaz
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:19 Güneş 05:57 Öğle 13:07 İkindi 16:56 Akşam 20:06 Yatsı 21:37
- 31°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 27°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 28°C Amasya
- 27°C Ankara
- 24°C Antalya
- 28°C Artvin
- 33°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 107.095 -0.48
- Altın: 170,434 -0.99
- Dolar: 4,0390 -0.19
- Euro: 4,8776 -0.46
Şırnak'ta kritik karar!
Şırnak Valiliği, 40 ayrı bölgenin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hulusi Akar'ın adı neden yokCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler gerçekleştirmek için Özbekistan’a gitti.
Tarihi buluşma öncesi Trump'tan kritik talep!ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iki Kore arasındaki sınırda yer alan Barış Evi'nde buluşmak istediğini belirtti.
Şırnak'ta kritik karar!Şırnak Valiliği, 40 ayrı bölgenin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Seçim ittifakı için süreç bugün başladı24 Haziran'da Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.
HDP'li Demirtaş ve Önder'e istenen ceza belli olduEski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Cenazede dikkat çeken maket! Böyle uğurlandı
- Vahap Munyar Hürriyet'in başına geçti
- Evde ders çalışırken hayatının şokunu yaşadı
- Ameliyatta vücutta unutulan tel için tazminat
- İstanbul'da Kırgız bakıcı dehşeti!
- Banyo süngerinin içine kamera yerleştirip...
- Liseli Batuhan milletvekili aday adayı oldu
- Yeni dönem başlıyor! 40 yaş sınırı kaldırıldı
- Aydın'da gece yarısı utandıran görüntü!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
- Gururumuz Kübra Dağlı! Helal olsun sana...
- Marulun içinden çıkan yaratık ortalığı karıştırdı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.