30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Şırnak'ta kritik karar!

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Şırnak Valiliği, 40 ayrı bölgenin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.
Şırnak'ta kritik karar!
Şırnak'ta kritik karar! Şırnak'ta kritik karar! Şırnak'ta kritik karar!


Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 40 bölgenin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan aşağıda belirtilen bölgelerde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, ilimiz Besta Bölgesi; Tilki Sırtı, Rüzgarlı Dere, Baryi Deresi, Berguali Tepe, Kırmızı Sırt, Zivipınarı Mevkii, Düz Sırt Kuzeyi, Kırmızı Pınar Mevkii, Yayla Tepe, Sulu Dere, Yeşil Tepe, Havuşa Tepe, Cemigördamı Mevkii, Baş Sırtı, Resti Dere, Sersik Tepe, 928 Rakımlı Tepenin 500 metre batısı, İnek Tepesinin 1 kilometre Doğusu, Bıçak Kayası 750 metre Kuzeydoğusu, Ali Tepe, 1681 Rakımlı Tepe, Meşe Dağı, 1583 Rakımlı Tepe, 1312 Rakımlı Tepe, 1493 Rakımlı Tepe, 1608 Rakımlı Tepenin 850 metre Kuzeyi, Büyük Dere'nin 600 metre Kuzeybatısı, Yayla Tepe, 1602 Rakımlı Tepe, Kara Tepe, Mameliyipınarı Mevkii ile Karasır Tepe, 1621 Rakımlı Tepe, Cebrikurza Mevkii, Göllüpınar Mevkii, Otlu Tepe, Ot Tepe, Herbuşyayla Mevkii, Cami Tepe, 1759 Rakımlı Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir "denildi.
 

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