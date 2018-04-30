Hulusi Akar'ın adı neden yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler gerçekleştirmek için Özbekistan’a gitti.

TSK’nın Akar’ın da ziyarete katılmasını duyurup, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinde Akar’ın adına yer verilmemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde, ziyaretle ilgili yer alan haberde, Erdoğan’a eşlik eden isimler olarak şunlar verildi:

“Özbekistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.”

CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDE ADI YAZILMADI

Cumhurbaşkanlığı’nın sitesine göre; Erdoğan, Özbekistan ziyaretini yanında birçok bakanla birlikte gerçekleştiriyor. Erdoğan’a ziyarette eşlik eden ancak, Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde adına yer verilmeyen bir isim daha var. O da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar.

TSK AKAR'IN ZİYARETİNİ DUYURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretine Akar da eşlik ediyor. TSK’dan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

TSK'NIN AÇIKLAMASI

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 30 Nisan – 02 Mayıs 2018 tarihleri arasında Özbekistan ve Kore Cumhuriyeti’nde icra edeceği resmî temaslara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR da iştirak etmektedir.”

AKAR'IN ADININ OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

TSK’nın Akar’ın da ziyarete katılmasını duyurup, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinde Akar’ın adına yer verilmemesi dikkat çekti.