30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Berat gecesinde affedilmeyecek 7 kişi!

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Üç ayların ikincisi olan Şabân ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece olan Berat gecesi, insanın kaderinin çizildiği gece olarak akıllarda yer etmiştir.
Berat gecesinde affedilmeyecek 7 kişi!
Berat gecesinde affedilmeyecek 7 kişi! Berat gecesinde affedilmeyecek 7 kişi! Berat gecesinde affedilmeyecek 7 kişi!

Üç ayların ikincisi olan Şabân ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece olan Berat gecesi, insanın kaderinin çizildiği gece olarak akıllarda yer etmiştir. Tövbekarların mükafatlandırıldığı, duaların karşılıksız kalmadığı Berat gecesinde affedilmeyecek 7 kişi bulunmaktadır.

İşte Berat gecesi affedilmeyecek o 7 kişi...

Allah'a ortak koşanlar...

Kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler...

Müslümanların arasına fitne sokanlar...

Akraba bağını koparanlar...

Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler...

Anne ve babalarına isyanda devam edenler..

İçki içenler...

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