30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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İzmir'de mezarlık sorununa ’çift katlı’ çözüm

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Kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla planlı çalışmalar gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 134 kabir kapasitesine sahip Tırazlı Mezarlığında sona yaklaştı.
İzmir'de mezarlık sorununa ’çift katlı’ çözüm
İzmir'de mezarlık sorununa ’çift katlı’ çözüm İzmir'de mezarlık sorununa ’çift katlı’ çözüm İzmir'de mezarlık sorununa ’çift katlı’ çözüm

Artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak yeni gömü alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tırazlı’daki mezarlığın yüzde 95’ini tamamladı.

ÇİFT KATLI HAZIRLANDI

Mezarlıkta, toplam 4 bin 134 kabir kapasitesi bulunurken, bu kabirlerin bin 835’i birinci derece akrabalar için çift katlı olarak hazırlandığı bildirildi.

Kısa sürede tamamlanacak mezarlıkta ayrıca 61 kabirlik aile mezarlığı ile 220 kabirlik çocuk mezarlığı da oluşturuldu.

Peyzaj, asfalt ve yaya düzenlemelerini tamamlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, mezarlık alanındaki her türlü ihtiyacı da düşünerek alana prefabrik mescit ile idari bina da kurdu.

BAŞKAN KOCAOĞLU İNCELEMELERDE BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sona yaklaşılan Karabağlar’ın Tırazlı Mahallesindeki mezarlık çalışmalarını yerinde inceledi. 22 bin 600 metrekarelik alana kurulan Tırazlı Mezarlığında düzenli defin adaları oluşturulurken adalar arasındaki yaya ve araç yollarında parke ve asfalt çalışmaları yapılacak.

Uygun yerlerde hayrat çeşmeleri kurulacak. Aydınlatma, peyzaj düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmaları ile güzelleşecek olan mezarlıkta kurulacak olan numarataj sistemiyle, ada ve pafta numarası bilinmeyen mezar yerleri de kolayca bulunabilecek.

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