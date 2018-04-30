30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Hamaney ABD'yi uyardı: Misliyle darbe alırlar

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İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde 'misliyle darbe alacağı' uyarısında bulunarak, 'Batı Asya'dan çıkacak biri varsa, o İran değil ABD'dir. Amerikalıların ayağı bölgeden kesilmeli' uyarısında bulundu.
Hamaney ABD'yi uyardı: Misliyle darbe alırlar
Hamaney ABD'yi uyardı: Misliyle darbe alırlar Hamaney ABD'yi uyardı: Misliyle darbe alırlar Hamaney ABD'yi uyardı: Misliyle darbe alırlar

Başkent Tahran'da işçilerin hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Hamaney, ABD'nin Suudi Arabistan yönetimi ile bazı bölge ülkelerini kışkırtarak İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştığını ileri sürerek, "Bu ülkelerin aklı varsa ABD'ye aldanmamalılar. Bu ülkeler İran'la karşılaşırsa kesinlikle yenileceklerini bilmeliler" dedi.

ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölgede güvensizlik ve savaşlara neden olduğunu savunan, Hamaney, "Amerika için 'vur kaç' dönemi bitmiştir. ABD ve ona benzer bazı diğer ülkelerin ayağı bölgeden kesilmeli ve kesilecek. Biz buralıyız. Basra Körfezi ve Batı Asya bizim evimiz. Buradan çıkacak biri varsa biz değil, sizsiniz. Siz, burada kötü amaçlar ve fitne peşinde olan yabancısız" dedi.

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