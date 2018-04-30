30 Nisan 2018 Pazartesi15 Şaban 1439
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Şenol Güneş bırakıyor mu?

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Şenol Güneş bırakıyor mu?
Beşiktaş Basın sözcüsü Metin Albayrak, Şenol Güneş'in içinde olduğu durumun hemen 'bırakıyor' şeklinde konuşulmasının doğru olmadığını ifade etti.
Şenol Güneş bırakıyor mu? Şenol Güneş bırakıyor mu? Şenol Güneş bırakıyor mu?

 

Galatasaray maçından sonra iddia edilen 'Şenol Güneş bırakıyor' haberleri sonrası Beşiktaş Basın sözcüsü Metin Albayrak açıklamalarda bulundu.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİĞİNİ KİMSE DÜŞÜNMÜYOR"

Beşiktaş Basın sözcüsü Metin Albayrak hem camia hem de teknik direktörleri Şenol Güneş'in zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Maçın bitiminden itibaren Şenol Güneş bırakıyor şeklinde sanki bir kampanya gibi konuşmalar, yazılar, haberler var. Hocamızın zor bir süreçten geçtiğini kimse düşünmüyor ve her türlü konuşuyorlar" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇININ TEK SORUMLUSU OLARAK GÖSTERİLMESİNDEN DOLAYI KIRGIN"

Şenol Güneş'in; Fenerbahçe maçının tek sorumlusunun kendisi gibi yansıtılmasından ve maçın sadece kendi üzerinden konuşulmasından çok rahatsız olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Albayrak "Camia olarak hocamıza ilk dakikadan itibaren tüm desteği verdik, sadece biz değil, birçok spor kulübü de destek verdi, bunun kendisi de farkında. Ama sonrasında özellikle Fenerbahçe tarafından tüm olayın sadece kendi üzerinden konuşulması ve sanki tek sorumlunun kendisiymiş gibi gösterilmesi hocamızı inanılmaz derecede üzmüş durumda. Çünkü dürüst insanlar her zaman bu tip olaylar karşısında üzülür. Onun bir kırgınlığı var, bu açıkça görülüyor. Kendisi kolay günler geçirmedi, bunu anlamak lazım" diye konuştu.

"BIRAKIYORUM ŞEKLİNDE BİR KONUŞMASINA ŞAHİT OLMADIK"

Güneş'in içinde olduğu durumun hemen 'bırakıyor' şeklinde konuşulmasının da çok doğru olmadığını ifade eden Albayrak, "Geçen hafta takımın bu olaylardan etkilenmemesi için çok uğraştık. Ümraniye'deydik hep; hocamızla da birçok kez bir araya geldik. Bu şekilde 'bırakıyorum' diye bir konuşmasına şahit olmadık, hep Galatasaray maçına dair konuşmalar geçti. Galatasaray maçını da kaybettik, dün akşam hocamızın moralinin çok bozuk olmasında bunun da etkisi vardır mutlaka. Bunu da düşünmek lazım. Hemen 'bırakıyor' demek çok doğru bir yaklaşım değil. Kalan üç haftada her şey olabilir. Bizim yapmamız gereken üç maçımızı da almak" şeklinde konuştu. (DHA)

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