01 Mayıs 2018 Salı15 Şaban 1439
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Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler var!

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Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler var!
Tunceli'de operasyon yapan askerlere, bir grup terör örgütü PKK mensubu saldırdı. Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken yaralanan askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler var! Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler var! Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler var!

 

Tunceli ve Pülümür ilçeleri arasında yer alan Pülümür vadisinde operasyon yapan Jandarma Özel Harekat timine, bugün akşam saatlerinde bir grup PKK terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

3 ASKER YARALANDI

Açılan ilk ateşte 3 asker yaralanırken, yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçlerinin, teröristlerin saldırısına ateşle karşılık vermesi üzerine bölgede başlayan çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın da bölgeye giderek, operasyonu yerinde takip ettikleri öğrenildi. 

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