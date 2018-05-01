01 Mayıs 2018 Salı15 Şaban 1439
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Beşiktaş'tan Erdoğan açıklaması!

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Beşiktaş'tan Erdoğan açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fikret Orman'ı arayarak Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkma yönünde baskı yaptığı iddialarını yalanladı.
Beşiktaş'tan Erdoğan açıklaması! Beşiktaş'tan Erdoğan açıklaması! Beşiktaş'tan Erdoğan açıklaması!

 

Beşiktaş, kaldığı yerden devam edilmesi kararı verilen ve maça çıkmayacağını açıkladığı kupa maçı hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia edenhaberler tamamen asılsızdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

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