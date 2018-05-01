Ligin dibi iyice karıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının son maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bursaspor, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Ev sahibinin golleri 29. dakikada Moussa Sow ve 35. dakikada Ertuğrul Ersoy kaydetti. Konyaspor'un tek sayısını 89. dakikada penaltıdan Adis Jahovic attı.
LİGİN ALTINDA SON DURUM
12. Akhisar (36)
13. Alanyaspor (35)
14. Antalyaspor (35)
15. Konyaspor (32)
16. Osmanlıspor (32)
17. Gençlerbirliği (30)
BURSASPOR-KONYASPOR: 2-1
Bursaspor: Harun, Barış, Ertuğrul, Titi, Aziz Behich, Furkan, Shehu, Yusuf Erdoğan, Batalla, Jires Kembo, Sow
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Jens Jonsson, Vedat, Mehdi Bourabia, Fofana, Volkan Şen, Eto'o
Goller: Dk. 30 Sow, Dk. 34 Ertuğrul (Bursaspor), Dk. 89 Hahovic (p) (Konyaspor)