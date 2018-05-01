Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 24 milyarlık ekonomi paketini açıkladı. Pakette emeklilerden, üniversite öğrencilerine, imar düzenlemesinden vergi ve prim yapılandırmasına kadar çok sayıda önemli başlıklar bulunuyor.



Tabi Türkiye son 10 yılda 10 milyon vatandaşa genç orta yaşlı kadın erkek istihdam sağladı. Bu istihdam AB 28 ülkesinin tamamının bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4’lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide planladığımız değerlerin üzerinde ilk üç ay sonuçları. Bundan sonra da ölü aylardı, Ocak – Şubat – Mart. Bundan sonra artık yaz da geldi. Hem turizmde, hem tarımda, hem üretimde bir çok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek.



Bugün bakanlar kurulu olarak bazı önemli kararlar aldık. Bu kararları vatandaşlarımızla huzurlarınızda paylaşıyoruz.



VERGİ VE PRİM ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Birinci madde, esnaflarımızı, sanayicilerimizi, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Bununla ilgili neyi kast ediyoruz? Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandaşımız, işçi çalışıyor, sigortayla ilgili borcu var, sorunu olan vatandaşımız, il özel idareleri, belediyeler yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konula



Nelerden oluşuyor? Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak.

TÜM CEZALARA DÜZENLEME

İki, trafik cezaları yeniden, kara yolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar. Seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış. Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken tabi belirli kuralları var, şartları var. Mesela belediyenin il özel idarelerinin atık su alacakları da buna dahil olacak.

Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş, sigorta primini, vergisini, trafik cezasını.



Yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemelerini gerçekleşmemişse bir fırsat bir imkan getiriyoruz.



STOK AFFI GELİYOR

Yine piyasada çok beklenti haline gelen stok affı. Geçmiş yıllara yönelik stoklarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz ve bunu mükellefler meşrulaştırmış oluyor. Stoklarında var ama kayıtlarında gözükmüyor, hesabı tutturamıyor.

Kasa fazlalıkları, bunlar da aynı şekilde beyan unsuruna göre işletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM VAR

Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız temmuz ayı sonuna kadar müracaat edecek ve takip eden 36 ay içerisinde de borçlarını ödeyebilecekler. Yani 3 yıllık bir imkan getirmiş oluyoruz. Peşin ödeme olursa , peşin ödemelerde indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90’ını ödemeyecekler. Sadece yüzde 10’unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar.



Kaydı silinen üniversite öğrencilerine yeniden tek seferliğine okulunu bitirme fırsatı veriyoruz.



O BORÇLARI TAMAMEN SİLİYORUZ

İkinci konu, emekli olan vatandaşlarımız var. Geçmiş yıllarda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa ne yapıyordu? Bir dayanışma primi gibi, sağlık için vesaire bir para yatırıyordu yüzde 15 destek primi yatırıyordu. Bunu biz kaldırdık. Ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. Kanunla bu meseleyi hallettik bitti. Ancak geçmişten gelen peşini bırakmayan borçlar var, o borçları tamamen siliyoruz. Vatandaşla aramızdaki esnafla ilişkilerimizi düzeltmiş oluyoruz.

Yine BAĞKUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Bunun da önünü açıyoruz. Borç ayrı, sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz. Borcunu bugün vermedin, yarın imkan olur verir. Ama hasta olur ‘git kardeşim ben sana bakmayacağım’ diyemeyiz. Burada bir düzenleme yapıyoruz.



YAŞLILIK AYLIĞI 500 LİRA OLUYOR

Gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik. Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira. Üç aylığı toptan ödeniyor yani 3*266 lira olarak ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DÖNÜŞ AFFI

Diğer bir konu bu sefer üniversitede okuyan gençler. Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz.

Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak.



İMAR BARIŞI



Bir diğer müjdemiz imar barışıdır. Daha önce de anlattım bunu. Bu konuda çok kapsamlı çok köklü aşağı yukarı son 50 yılın artık kangren olmuş sorununu kökten çözecek bir kanun tasarısıdır. Bu imar barışı nasıl işleyecek? Türkiye’de şu anda 25 milyon civarında bağımsız bina var. Fakat neredeyse yarısı kadarı maalesef geçmiş yıllarda, özellikle de bunun büyük kısmı 2000 yılından önce yapılmış, imarsız yapılmış. Başkasının mülküne yapılmış, hazine arazisine yapılmış, meraya yapılmış, mülkiyet sorunu var. Bazıları da imar almış ama imara uygun yapmamış. İlaveler var, uygunsuzluklar var. Başka ne var? Bu yapıların tabi mülkiyet sorunu olduğu için arsa gözüküyor, tapusu yok. Tapuyu nasıl alacak? Hem arsa kendinin değil, yapı kullanım izni yok, bütün bu konulardan dolayı ne ortaya çıkıyor? Vatandaş su alamıyor, doğalgaz bağlatamıyor. Yapıyorsa da kaçak, yine suç işlemiş oluyor.



ÇİFTÇİLER İŞLEDİKLERİ HAZİNE ARAZİSİNİ SATIN ALABİLECEK

Diğer bir konumuz da hazine arazilerimizi kullanan çiftçilerimiz var. Bunlar kullanıyor ama bazı haklardan yararlanamıyor. Bu düzenlemeyle kullanmaya devam edecekler ve 10 yıl boyunca ve 10 yıl sonunda da isterlerse satın alabilecekler veya kullanma anlaşmasını bir 10 yıl daha yenileyecekler. Şimdi bir şey daha var. Kullanana verilecek, kanun çıktığında ecrimisil son 3 yıldan beri ödemiş kullanana ihaleyle değil. Onun hakkı ona vereceğiz. Ve yarı bedeline. Ecrimisil yarısını ödeyecek.

Bir de Sultanbeyli’de ben bildim bileli devam eden bir sorun var. 80'li yıllardan beri, bir kısmı vakıf arazisi, bir kısmı orman vasfını yetirmiş 2B’ye dahil araziler ver. Milli emlak var, şahıs var. Bütün bunları derlendi toparlandı son noktaya geldi. Orada vatandaşa kullanıcıya veriyor belediye ama belediye mevzuatına göre veremiyor; ihale yapacak… Böyle bir şey olur mu? Kazanılmış hak var. Kimdeyse bina, o belediyenin belirlediği bedel üzerinden düşük, emlak beyan değeri üzerinden verecek ve bu şekilde de tapusunu alacak, kulağı rahatlayacak.

ÇAY



Geldik son büyük müjdeye geçmeden önce, biliyorsunuz çay toplama mevsimi başladı. Yarın Rize’ye gidecek, orada açıklayacak. Bu sene gençlik ve sporbakanımızla, gıda tarım hayvancılık bakanımız Rize’de açıklayacaklar. Bu sene yaş çay kilo fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bu geçen seneye göre yeniden değerlendirme ÜFE’nin üzerinde bir orana tekabül ediyor. Yaklaşık yüzde 16. Çay bölgesindeki vatandaşlarımıza bu müjdeyi de vermiş olalım.



MALİYETİ NE KADAR?



Milli gelirin yüzde yarımı. 22 milyar. Ama gelecek daha fazla. İmar barışında Mehmet beyin hesabına göre iki katı.

22 – 24 milyar arası tamamı. 24 milyar desek daha doğru olur. 22 asgari ama 24 milyar civarında diyelim.