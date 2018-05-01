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Mirziyoyev: Size çok yanlışlar yaptık

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan'la birlikte yaptığı konuşmada, Türk iş adamlarını ülkesine davet ederek 'Biz size karşı çok hata yaptık, Özbekistan'da Türk iş adamlarına engel olanlar, devlet siyasetine ihanet etmiş olacak' dedi.
Mirziyoyev: Size çok yanlışlar yaptık
Mirziyoyev: Size çok yanlışlar yaptık Mirziyoyev: Size çok yanlışlar yaptık Mirziyoyev: Size çok yanlışlar yaptık

 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başkent Taşkent'te düzenlenen Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"

Çok sayıda Özbek ve Türk iş adamının katıldığı forumda Mirziyoyev, bugünün tarihi bir gün olduğunu ve bağımsızlık yıllarından bu yana ilk defa iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla Özbekistan-Türkiye İş Forumu'nun düzenlendiğini belirterek "Türkiye, bizim stratejik ortağımız ve Türkiye ile iş birliğini daha da geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK YER ALTI, DEĞERLİ METAL VE PETROL-GAZ KAYNAKLARIMIZ VAR"

Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli görüşmelerde bulunduklarını ve tarihi belgelere imza attıklarını dile getirerek son 1,5 yılda Erdoğan ile iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişerek pekişmesi için çok çaba gösterdiklerini vurguladı. Mirziyoyev, yabancı sermaye için ülkede çok büyük imkan ve koşulların sağlandığnı, Özbekistan'ın çok büyük yer altı, değerli metal ve petrol-gaz kaynaklarına sahip olduğunu ifade ederek "Artık birbirimizi sınama dönemi geçti, artık büyük ve ortak projeleri hayata geçirme zamanı geldi." diye konuştu.

"BURASI BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN VATANI, ARTIK BİRLEŞMEMİZ LAZIM"

Mirziyoyev, turizm alanında büyük deneyime sahip olan Türkiye'den istifade etmek istediklerini belirterek eski milletvekili Sadık Badak'a Özbekistan turizminin gelişmesi için verdiği büyük katkılardan dolayı teşekkür etti. Görüşme sırasında Erdoğan'a, Hive, Kokand, Mergilan ve diğer şehirler hakkında bilgi verdiğini dile getiren Mirziyoyev, "Burası Büyük Türk milletlerinin vatanı. Artık birleşmemiz lazım." dedi.

"BİR ARA ARAMIZDA SOĞUKLUK DÖNEMİ OLDU, AMA ŞİMDİ BUZLARI ERİTTİK"

Mirziyoyev, Türk sermayesinin teşvik edilmesi amacıyla gereken yasal düzenlemelerin yapıldığını kaydederek iş çevrelerinin karşısındaki tüm engelleri kaldırdıklarını dile getirdi. Mirziyoyev, Türk iş adamlarının Özbekistan'da verimli faaliyet yapmaları için mevcut bazı güvensizlik ve anlaşmazlıklara son vermek amacıyla Erdoğan ile 1,5 yıl boyunca çok çaba gösterdiklerini vurgulayarak "Bir ara, aramızda güvensizlik ve soğukluk dönemi oluştu. İkimiz bu buzları erittik ve bu buzlar artık hiçbir zaman olmayacak." ifadesini kullandı.

"TÜRK İŞ ADAMLARINA ENGEL OLAN DEVLETİMİZE İHANET ETMİŞ OLUR"

Türk iş adamlarını ülkesine davet eden Mirziyoyev, "İlk önce değerli Türk iş adamları ülkemize gelmez ise başka devletler bize güvenmez. Bundan dolayı bu toplantıda Başbakan başta olmak üzere tüm hükümet üyeleri hazır bulunuyor. Artık ülkede Türk iş adamlarına engel olmak, devlet siyasetimize ihanet yapmış olacak. Bunu herkesin bilmesi lazım."şeklinde konuştu.

"TÜM İLLERDE SERBEST EKONOMİ BÖLGELERİ OLUŞTURDUK"

Ülkede iş ortamının, vergi ve gümrük sisteminin tümden iyileştirilmesi ve girişimcilik için ruhsat alınmasının kolaylaştırılması amacıyla kararların alındığını ayrıca ülke genelindeki tüm illerde vergi ve gümrük muafiyetinin bulunduğu serbest ekonomi bölgelerinin oluşturulduğunu anımsatan Mirziyoyev, en kısa zamanda yeni vergi düzenlemesini kabul edeceklerini bildirdi.

"BİZ ÇOK HATALAR YAPTIK, BİR DAHA OLURSA SİZİN GÜVENİNİZİ TEKRAR KAZANMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

"Sizlere şunu garanti etmek istiyorum. (Özbek yöneticiler) Sizlere helal ve samimi hizmet edecektir, sizlere gereken tüm koşulları sağlanacaktır. Bir daha aramızda herhangi bir anlaşmazlık olursa artık tekrar sizlerin güvenini kazanmak mümkün değil. Bizler çok hata yaptık. Bir kez daha tekrar ediyorum. Türk iş adamlarına yapılan ihanet devlet politikasına ihanet olacaktır."

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