PKK şokta! Hepsi itlaf edildi

Kış üslenmesinden erken çıkan PKK’ya yönelik operasyonlarda örgüt, bölge sorumlularının aralarında bulunduğu önemli isimleri kaybetmeye başladı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği PKK sorumluları arasında kadın yönetici Sema kod isimli Zöhre Yariçi de yer aldı.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, geçen sonbahardan itibaren iklim şartlarının beklenenden daha sıcak olması, PKK’nın, belirli bölgelerdeki kış üslenmesinden erken çıkmasına yol açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin koordinesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle PKK kadroları özellikle Suriye’nin kuzey bölgelerinde kış üslenmesine girmedi. Buna karşın, Kuzey Irak ve Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki silahlı PKK kadroları, eskiye göre çok daha kısa süreli kış üslenmesi yaptı.

YOĞUN OPERASYON

Güvenlik güçlerinin, yerli firmalarca geliştirilen insansız hava araçları (İHA) ve silahlı hava araçlarını (SİHA) etkin kullanması, örgütün silahlı kadrolarının kış süresince hareket kabiliyetini kısıtladı. PKK’nın Türkiye içindeki kadrolarının, bölgelerarası geçişlerde, güvenlik güçlerinin alan hakimiyeti nedeniyle sorun yaşadığı görüldü. İklim şartlarının ılıman gitmesi de hem PKK’nın kış üslenmesini erken sonuçlandırmasına hem de güvenlik güçlerinin PKK’ya karşı operasyonlarını yoğunlaştırmasına yol açtı.

Güvenlik güçlerinin, terörist Abdulah Öcalan’ın Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği 15 Şubat’tan itibaren PKK’nın Türkiye’deki kadrolarının önemli isimlerini etkisiz hale getirmesi örgüt içinde de rahatsızlığa sebep oldu.

Bu dönemden itibaren günümüze kadar devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK sorumlularından bazıları şunlar:

MAVİ KATEGORİDEYDİ

- 1 Şubat 2018’de Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalındaki operasyonda PKK’nın sözde Amed eyalet sorumlusu Eylül Ergani kod ismini kullanan Murat Üçer öldürüldü. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Portalı’nda (TAP) mavi renkle arananlar listesinde aranan Üçer’in, PKK’nın Por Sipi ve Erhan kod adıyla bilinen İshak Özçaktu’nun altında görev yaptığı belirlendi.

- 26 Mart 2018’de Amanoslar’daki hava harekatında geçiş halindeki 11 PKK’lı ektisiz hale getirildi. Bu operasyonda PKK’nın Belen - Samandağ sorumlusu olan, İçişleri Bakanlığı TAP’ta mavi renkli listede yeralan ve PKK’nın sözde Amanos saha beşli yürütme komitesi üyesi Ferhat kod adlı Necmettin Kutum ile gri renkli listede bulunan Demhat kod isimli İsmail Özdemir öldürüldü.

- 27 Mart 2018’de Tunceli’nin Alacık Köyü bölgesinde 7 PKK’lıya yönelik operasyon yapıldı. Bu operasyonda, İçişleri Bakanlığı TAP’da turuncu listede bulunan ve örgütün sözde Dersim Nazimiye sorumlusu olan Mahir Dersim kod isimli Ckhan Kıt, TAP’ta gri listede yeralan Dersim Doğu Cephe YPS il sorumlusu Baran kod isismli Haydar Gül ve Dersim Doğu cephe sorumlusu İrak uyruklu açık kimliği tespit edilemeyen Harun kod adlı PKK yöneticilerinin bulunduğu görüldü.

- 31 Mart 2018’de Osmaniye’de bölge sorumlularından olan ve İçişleri Bakanlığı TAP’ta gri listede bulunan Delil Teman kod isimli Yusuf Buldağ etkisiz hale getirildi.

- 31 Mart 2018’de Tunceli Pülümür’deki operasyonda İçişleri Bakanlığı TAP’ta yeşil listede bulunan sorumlu düzeydeki Delila kod adlı Zeynep Miran, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

‘KIRMIZI’DAKİ PKK’LI

- 4 Nisan 2018’de yine Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki operasyonda 7 PKK’lı etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı TAP’ta kırmızı listede bulunan bölge sorumlularından Kemal Garzan ve Panzer kod isimlerini kullanan Medeni Sayılgan, gri listede yeralan Soro Amed kod isimli Mehmet Rehber Çetin ve Munzur - Harun - Kanireş kod adlarını kullanan Maşallah Malazgirt adlı PKK sorumlularının bulunduğu anlaşıldı.

- 6 Nisan 2018’de yine Amanoslar’da bulunan PKK grubuna yönelik İHA’ların yaptığı tespitlerin operasyona dönüştürülmesiyle Dörtyol’un Kapılı köyü bölgesinde 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Bu grubun içinde 1992’den buyana PKK’nın silahlı gruplarında yeraldığı belirlenen Vedat Amed kod isimli Seyithan Sinet’in yer aldığı görüldü. Sinet’in, 2014’den buyana PKK’nın sözde Amanos saha sorumlusu olduğu, İçişleri Bakanlığı TAP’ta kırmızı renkli listede yeraldığı anlaşıldı. Sinet’in hakkında 17 ayrı arama-yakalama dosyası bulunduğu öğrenildi.

KADIN TERÖRİST

- 14-16 Nisan 2018’de Ağrı Doğubeyazıt’taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen 11 PKK’lı arasında İçişleri Bakanlığı TAP’ta kırmızı listede bulunan ve sözde Serhat eyaleti sorumlusu Yaşar Çiya kod isimli Yusuf Şek ile TAP’ta mavi listede bulunan sözde Serhat eyaleti YJA Star (kadın örgütlenmesi) sorumlusu Berwar kod isimli Seyran Çomak ile sözde Erzurumeyaleti sorumlusu Cemşit ve Ali Asker kod adlarını kullanan Suriye uyruklu Sultan Mahmut yer aldı.

Sultan Mahmut’un, 2017’de Erzurum eyalet sorumlusu olarak İran’daki Dambat alanından geçmek istedi, ancak devam eden operasyonlar nedeniyle geçiş yapamadı. 2018 kış üslenmesini İran’da geçiren Sultan Mahmut, Türkiye’ye geçtikten kısa süte sonra öldürüldü. Serhat eyaleti sorumlusu Şek’in ise, 1993’ten buyana örgüt içinde yer aldığı ve 49 ayrı olaydan dolayı arandığı anlaşıldı.

- 19 Nisan’da Bingöl’ün Genç ilçesindeki PKK operasyonunda ise, İçişleri Bakanlığı TAP’ta gri listede bulunan ve 12 ayrı yakalama kararı olan sözde Amed eyaleti YJA Star (kadın sorumlusu) Sema kod isimli Zöhre Yariçi etkisiz hale getirildi.

- 30 Nisan’da Siirt’te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde ‘Gri’ kategoride bulunan PKK’lı ‘Adil’ kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK PANİKLEDİ

Bu arada, PKK üst yönetiminin, arka arkaya yaşanan kayıplar nedeniyle, alt kadroları talimatlandırdığı ifade edildi. Özellikle Kuzey Irak’a yapılan hava operasyonlarında Hakurk bölge sorumlusu Agiri kod isimli Birdal Burhanlı’ını ölmesiyle birlikte, yönetimin özeleştiri yaptığı belirlendi.

Eski hareket tarzından kaynaklanan hatalar nedeniyle kayıplar yaşandığını belirten PKK yönetiminin, Türkiye’nin Hakurk’ta hakimiyet kurmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayıp “kaybedilen yerlerin geri alınması” yönünde talimatlar verdiği tespit edildi. Ayrıca, sözde eyalet yönetimlerine kendilerine çeki-düzen vermeleri istenildi.