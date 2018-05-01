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Trump'tan 'Netanyahu' sorusuna cevap!

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Trump'tan 'Netanyahu' sorusuna cevap!
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah üretme ve test etme konusunda uluslararası toplumu aldattığı iddialarına destek verdi.
Trump'tan 'Netanyahu' sorusuna cevap! Trump'tan 'Netanyahu' sorusuna cevap! Trump'tan 'Netanyahu' sorusuna cevap!

Beyaz Saray'da Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yle görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Netanyahu'nun İran açıklamasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, İsrailBaşbakanı'nın İran konusundaki açıklamalarının yüzde 100 haklı olduğunu söyledi. Netanyahu'nun İran'ın gizlice nükleer silah ürettiğine yönelik açıklamalarının bir bölümünü izleyebildiğini belirten Trump, İran'ın davranışının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Trump, Netanyahu'nun öne sürdüğü füze denemelerine işaret ederek, İran'ın boş oturmadığını savundu.

Barack Obama yönetimi zamanında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi çekip çekmeyeceği konusuna açıklık kazandırmayan Trump, anlaşmadan çekilme durumunda, ABD'nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını kollayan gerçek bir anlaşma yapılabileceğini söyledi. Trump, İran anlaşmasından çekilmenin Kuzey Kore'ye yanlış bir mesaj gönderebileceği olasılığı ile ilgili bir soruya da "Bence doğru mesaj gönderir. Biliyorsunuz 7 yılda bu anlaşmanın süresi dolacak ve İran nükleer silah üretmede serbest olacak" karşılığını verdi.
 

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