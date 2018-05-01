Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi. Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık E-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.
Milli Savunma Bakanlığı, 'askerlik yoklaması' için gerekli belgelerin oluşturulabilmesi amacıyla e-Devlet Kapısı'nda yeni uygulamaya geçildiğini duyurdu. Şu an pilot uygulama sürecinde olduğu belirtilen ve yaklaşık üç ay sürmesi beklenen yeni uygulamada tespit edilecek teknik hataların giderilmesinin ardından Şubat 2017 tarihi itibariyle ülke genelinde kullanılmaya başlanacak. Askerlik yoklama hizmeti belirli bir süreliğine pilot uygulama olarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre Manisa ilinde ikamet eden vatandaşlara uygulanmaktadır. Bu hizmet, Pilot uygulamanın tamamlanmasını müteakip tüm ülke genelinde e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlanacaktır. Bu süre zarfında askerlik yoklamasını yaptırmak için en yakın Askerlik şubesine müracaat ediniz.
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E-devletin yeni uygulaması e-Yoklama için son 14 gün
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi"nde sona gelindi. Buna göre, askerlik çağına giren yükümlüler askerlik yoklaması işlemlerini artık E-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Manisa ve Ankara'daki pilot uygulama sürecinde yapılan teknik ve uygulamaya yönelik düzenlemelerin ardından söz konusu hizmet 14 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.
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