01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:17Güneş 05:56Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:07Yatsı 21:39
    • 30°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 104.283 -3.10
  • Altın: 172,081 0.16
  • Dolar: 4,0866 0.40
  • Euro: 4,9180 -0.15

Hollanda'da tarih yazan bir Türk!

»
Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
Türk yatırımcı Işıtan Gün'ün geçen yıl düşme potasında satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, bu sezon sonunda Hollanda 1. Ligi Eredivisie'ye yükseldi.
Hollanda'da tarih yazan bir Türk! Hollanda'da tarih yazan bir Türk! Hollanda'da tarih yazan bir Türk!

Bu sezon Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard, 38 maçlık sezonu Ajax II'nin bir puan gerisinde 2. sırada tamamladı. Ajax II'nin Ajax'ın resmi pilot takımı olmasından dolayı Türk yatırımcı Fortuna Sittard, Eredivisie'ye yükseldi.

Fortuna Sittard'ın kadrosunda Aykut Özer ve Ufukcan Engin isimli iki Türk futbolcu bulunduruyor.

HOLLANDA'NIN EN ESKİ KULÜBÜ

Hollanda 2. ligi Eredivisie'de oynayan Fortuna Sittard 13 bin kişilik modern stadı, Türkiye ve Azerbaycan dahil 9 ayrı ülkeden oluşan kadrosu, ateşli taraftarı, köklü geçmişi; Van Bommel, Van Vossen, Van der Haart gibi efsane oyuncuları ve Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olarak büyük bir etki alanı ve tarihi mirasa sahip.

IŞITAN GÜN KİMDİR?

Işıtan Gün Kadıköy Anadolu Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York eğitimi sonrasında İstanbul ve New York'ta enerji sektöründe finans ve iş geliştirme alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Ünal Aysal döneminde Galatasaray'ın iş geliştirme direktörü ve finans sorumlusu olarak görev yaptı. Halen Transtürk Holding başkan yardımcısı olarak savunma, teknoloji ve ar-ge alanında yatırımlarını yönetiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hollanda'da tarih yazan bir Türk!Hollanda'da tarih yazan bir Türk!Türk yatırımcı Işıtan Gün'ün geçen yıl düşme potasında satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, bu sezon sonunda Hollanda 1. Ligi Eredivisie'ye yükseldi.
Galatasaray'a piyango! Teklif geldi...Galatasaray'a piyango! Teklif geldi...Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan Basel'in Galatasaray'da Gomis'in arkasında kalan Eren'i istediği belirtiliyor.
Ligin dibi iyice karıştı!Ligin dibi iyice karıştı!Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve rahat bir nefes aldı. Konuk takım Konyaspar ise stres dolu son 3 haftaya girecek.
Beşiktaş'tan Erdoğan açıklaması!Beşiktaş'tan Erdoğan açıklaması!Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fikret Orman'ı arayarak Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkma yönünde baskı yaptığı iddialarını yalanladı.
Şenol Güneş bırakıyor mu?Şenol Güneş bırakıyor mu?Beşiktaş Basın sözcüsü Metin Albayrak, Şenol Güneş'in içinde olduğu durumun hemen 'bırakıyor' şeklinde konuşulmasının doğru olmadığını ifade etti.
Şenol Güneş ayrılığın eşiğinde!Şenol Güneş ayrılığın eşiğinde!Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son 10 günde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye kariyerini noktalama kararı almaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yönetimle görüşecek.
  • Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi?30 Nisan 2018 Pazartesi 12:50
  • Fikret Orman: Geri adım atıp maçı oynarsak...30 Nisan 2018 Pazartesi 12:34
  • Derbide sezonun rekoru kırıldı30 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
  • Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:42
  • G.Saray'ın 11 maçlık derbi hasreti sona erdi!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:41
  • Fatih Terim: Ciddi bir üstünlüğümüz var!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:39
  • Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
  • İran'da görülmemiş olay! Kadın taraftarlar...30 Nisan 2018 Pazartesi 11:37
  • Galatasaray para bastı! Derbi piyangosu30 Nisan 2018 Pazartesi 11:37
  • Derbide gözden kaçan hareket! Talisca...30 Nisan 2018 Pazartesi 11:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri