Beşiktaş'ta gerginlik! Polisten ikinci müdahale

1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Meydan polislere kalırken, binlerce kişinin her gün ziyaret ettiği meydan bomboş kaldı. Öte yandan, Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar havadan görüntülendi. Görüntülerde Taksim Meydanı tamamen boş görünürken, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı da adeta sessizliğe büründü.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

İKİNCİ MÜDAHALE

11:11: Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş'ta toplandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

10:41: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler başladı. İlk olarak bir kısım HDP'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Daha sonra miting için alana gelen vatandaşlar polisler tarafından aranarak alana alındı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis helikopteri de alan üzerinde uçarak denetim yaptı.

10:36: Beşiktaş'tan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e çıkmak isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup gözaltına alındı.

Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

VATAN PARTİSİ ÜYELERİ MEYDANA SOKULMADI

Öte yandan Vatan Partisi üyesi bir grup Taksim Meydanı’na çelenk bırakmak istedi. Ancak polis gruba izin vermeyerek geri gönderdi.

10:35: Hak-İş'in ardından Sağlık Hizmetleri Sendikası'sı da Gümüşsuyu Caddesi'nden yürüyerek geldi. Sendika üyeleri, ilk olarak Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Grup daha sonra da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

10:30: Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Hak-İş ve Sağlık Hizmetleri Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.