Tahran Ulusal Savunma Üniversite'nde konuşan General Selami, İran’ın balistik füze programının tartışılmasını isteyen ABD ve bazı Avrupaülkelerinin talebini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.
İranlı General, "Düşmanlarımız bir taraftan bizi tehdit ederken diğer taraftan füze konusunda silahsızlanmamızı istiyor. Bu ahlaksızca ve akıldışı bir taleptir. Füzelerimiz caydırıcı gücümüzün ana unsurudur. Asla caydırıcı potansiyelimizden vazgeçmeyi kabul etmeyiz. Amerikalılar ve Avrupalılar bunu bilmeli" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yaptıkları görüşmede, 2015 yılında Tahran'la imzalan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak aralarında Tahran'ın füze çalışmalarının da bulunduğu bazı maddelerin anlaşmaya eklenmesini görüşmüştü.
01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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'ABD ve Avrupa bilsin' deyip net uyardı!
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