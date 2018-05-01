01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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ABD'den peş peşe İsrail açıklaması!

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ABD'den peş peşe İsrail açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah üretme ve test etme konusunda uluslararası toplumu aldattığı iddialarına destek verdi.
ABD'den peş peşe İsrail açıklaması! ABD'den peş peşe İsrail açıklaması! ABD'den peş peşe İsrail açıklaması!

 

Beyaz Saray'da Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yle görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Netanyahu'nun İran açıklamasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, İsrailBaşbakanı'nın İran konusundaki açıklamalarının yüzde 100 haklı olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun İran'ın gizlice nükleer silah ürettiğine yönelik açıklamalarının bir bölümünü izleyebildiğini belirten Trump, İran'ın davranışının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Trump, Netanyahu'nun öne sürdüğü füze denemelerine işaret ederek, İran'ın boş oturmadığını savundu.

Barack Obama yönetimi zamanında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi çekip çekmeyeceği konusuna açıklık kazandırmayan Trump, anlaşmadan çekilme durumunda, ABD'nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını kollayan gerçek bir anlaşma yapılabileceğini söyledi. Trump, İran anlaşmasından çekilmenin Kuzey Kore'ye yanlış bir mesaj gönderebileceği olasılığı ile ilgili bir soruya da "Bence doğru mesaj gönderir. Biliyorsunuz 7 yılda bu anlaşmanın süresi dolacak ve İran nükleer silah üretmede serbest olacak" karşılığını verdi.

MİKE POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Mike Pompeo imzalı açıklamada Netanyahu tarafından sunulan belgelerin, İran'ın uluslararası dengeleri tehdit eden gizli bir nükleer programa sahip olduğunu ortaya çıkardığını söyledi. Tahran'ın çok miktarda materyali "bir niyetle"stokladığını ve Amad kod adlı gizli projesiyle ilgili evrakları 'bir sebeple' sakladığını iddia eden açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran uzun yıllar ısrarla dünya kamuoyuna nükleer programının barışçıl olduğunu söyledi. İsrail'in ortaya koyduğu İran'ın içinden belgeler, rejimin doğruyu söylemedeğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterdi. İran belgelerinin çoğunu şahsen inceledim. Nükleer silahları önleme ve istihbarat yetkililerimiz onbinlerce sayfalık belgeleri inceledi ve Farsça'dan çevirdi. Bu analitik çalışma aylarca sürecek. Belgelerin gerçek olduğunu tahakkuk ediyoruz."

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