Belgeleri MOSSAD bir gecede ele geçirdi!

Mossad "tek gecelik operasyonla" Tahran'daki "viran bir depodan" İran'ın nükleer silah programına ilişkin dökümanları ele geçirdi.

2016 yılında İran Nükleer Arşivi'ne erişen İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, bu bilgileri Ocak 2018'de İsrail'e sızdırdı. Dökümanların "viran(yıkılmış) bir depodan" sızdırıldığını açıklayan yetkililer, bu operasyonun Mossad tarafından bir gecede gerçekleştirildiğini ifade etti. Ocak ayında Washington'a bir ziyaret gerçekleştiren Mossad Şefi Kohen, operasyonla alakalı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdi.

"TEK GECELİK MOSSAD OPERASYONU"

İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad, Tahran'daki "viran bir depo"görünümündeki gizli bir lokasyona operasyon düzenleyerek İran'ın nükleer silah programına ilişkin dökümanları ele geçirdi. Yetkililerce Amerika merkezli New York Times gazetesine yapılan açıklamaya göre bu girişim "tek gecelik Mossad operasyonu" olarak tanımlandı.

MOSSAD ŞEFİ TRUMP'I BİLGİLENDİRDİ

Üst düzey bir İsrailli yetkili, söz konusu viran deponun Mossad tarafından Şubat 2016'da keşfedildiğini ve o günden beri gözlem altında tutulduğunu belirtti. Ocak ayında Vaşington'a bir ziyaret gerçekleştiren Mossad Şefi Yossi Kohen, yetkililerce yapılan açıklamaya göre, operasyonla ilgili olarak ABD Başkanı Trump'ı bilgilendirdi.

BÜTÜN BELGELER ANALİZ EDİLDİ

Yetkililer ayrıca bu açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasında bu kadar gecikilmesinin, ele geçirilen dökümanların analiz edilmesinden kaynaklandığını ifade etti.