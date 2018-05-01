Su dolu çukura atılan gizemli telefon bulundu

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının saklandığı "gaybubet evi"ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının, polisi görünce su dolu inşaat temel çukuruna attığı telefon bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine 12 Nisan'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan K.E, H.S, M.Ö, E.G, M.Y. ve Ç.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
SU TAHLİYE EDİLDİ, TELEFON BULUNDU
Polis, operasyon sırasında bir kişinin balkondan yan tarafındaki inşaat temeli için açılan ve içine su dolan çukura bir şey attığını fark etmişti.Suyun boşaltılmasının ardından çukurda bir cep telefonu bulundu. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cep telefonu incelenmek üzere emniyete götürüldü.Zanlılardan M.Y'nin parmak izine rastlanan cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu tespit edildi.