1 Mayıs gerginliği! Çok sayıda gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grupla polis arasında yaşanan gerginlikte, bir polis memuru hafif yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Bu gözaltılarla İstanbul'da toplam gözaltı sayısı 63 oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışla Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Meydan polislere kalırken, binlerce kişinin her gün ziyaret ettiği meydan bomboş kaldı. Öte yandan, Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar havadan görüntülendi. Görüntülerde Taksim Meydanı tamamen boş görünürken, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı da adeta sessizliğe büründü.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

14:47: İstanbul'da 1 Mayıs ile ilgili 60 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre şu ana kadar 60 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 56'sının Beşiktaş, 2'sinin Beyoğlu ve 2 kişinin de Şişli'de gözaltına alındığı öğrenildi.

14:22 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grupla polis arasında yaşanan gerginlikte, bir polis memuru hafif yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girmek isteyen grup ile polis arasında, arama noktasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede bir polis memuru gözünden hafif şekilde yaralandı.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

Arama noktasına takviye polis ekipleri yönlendirildi.

13:45: DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda başladı.

Katılımcıların kutlamaların yapıldığı alana girişi, saat 13.30 itibarıyla tamamlandı. Miting alanının dolması nedeniyle geride kalan bazı kortejlerin alana girmesinde zorluklar yaşandı.

Kurulan platformun yanındaki bölümde, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Gülay Yedekci ve Ali Şeker ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı tiyatro oyuncuları, sanatçılar birlikte yer aldı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da etkinliğe katıldı.

Yoğunluk nedeniyle yarım saat geç başlayan programda, katılımcıların alandaki yerini almasının ardından 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Programda daha sonra DİSK Korosu tarafından çeşitli türküler ve marşlar seslendirildi.

Öte yandan, miting alanında çeşitli sivil toplum kuruluşu ve sendika üyelerince "Baskıya, savaşa, sömürüye hayır", "Herkese adalet, herkese iş, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın direniş", "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı parkartlar açıldı.

Kutlama alanında CHP, HDP, DSP, ÖDP, Emek Partisi ve TKP'nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler ile İstanbul Mali Müşavirler Odası, Halkevleri, Kadın Meclisleri Grubu, Türkiye Yazarlar Sendikası, Oyuncular Sendikası, Birleşik Haziran Hareketi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odası temsilcileri de yer alıyor.

12:37: DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe'deki miting alanında düzenlenecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için vatandaşların alana girişleri başladı.

12:25: Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta İstanbul'un çeşitli ilçelerinde toplam 49 gösterici gözaltına alındı.

İKİNCİ MÜDAHALE

11:11: Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş'ta toplandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı. Arbede sırasında bir polis memurunun kafası yarıldı.

11:05 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi Maltepe olurken, güvenlik gerekçesiyle kapatılan Taksim'de esnaf işçi bayramını eğlenerek kutladı. Yıl boyunca yoğun olarak çalışan Taksim esnafı, sivil araçların girişine izin verilmemesi ve müşteri yokluğunu fırsata çevirerek kendi aralarında voleybol oynadı.

10:41: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler başladı. İlk olarak bir kısım HDP'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Daha sonra miting için alana gelen vatandaşlar polisler tarafından aranarak alana alındı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis helikopteri de alan üzerinde uçarak denetim yaptı.

10:36: Beşiktaş'tan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e çıkmak isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup gözaltına alındı.

Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.

VATAN PARTİSİ ÜYELERİ MEYDANA SOKULMADI

Öte yandan Vatan Partisi üyesi bir grup Taksim Meydanı’na çelenk bırakmak istedi. Ancak polis gruba izin vermeyerek geri gönderdi.

10:35: Hak-İş'in ardından Sağlık Hizmetleri Sendikası'sı da Gümüşsuyu Caddesi'nden yürüyerek geldi. Sendika üyeleri, ilk olarak Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Grup daha sonra da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

10:30: Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Hak-İş ve Sağlık Hizmetleri Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.