01 Mayıs 2018 Salı16 Şaban 1439
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Netanyahu'dan bir açıklama daha!

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerikan kanalı CNN'e açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İran'ın nükleer programıyla ilgili belgeleri incelemeleri için ABD, İngiltere, Fransa ve Putin'i davet ettim" dedi.
Netanyahu'dan bir açıklama daha!
Netanyahu'dan bir açıklama daha! Netanyahu'dan bir açıklama daha! Netanyahu'dan bir açıklama daha!

 

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu "İran'nın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdiklerini" iddia ettiği dünkü açıklamasının ardından bugün de CNN International'e konuştu.

RUSYA'YA DAVET GÖNDERDİ

İsrail basının son dakika ile duyurduğu habere göre İsrail lideri, yeni ele gheçirilen belgeleri incelemek için uzman gönderecek ABD, İngiltere, Fransa'nın yanısıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de davette bulunduğunu belirtti.

"ÇOK FAZLA İNSAN DUYSUN İSTEDİM"

İran'ın "gizli nükleer programına dair kanıtları" tüm dünyaya duyurmak için dün gece kameralar karşına geçen Netanyahu, ''Ele geçirdiğimiz dramatik bulguları mümkün olan en fazla insanın duymasının önemli olduğunu düşündüm'' dedi.

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