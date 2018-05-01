Türkiye yardım elini uzattı

Arakan'daki zulümden kaçarken bir hafta boyunca anne ve babasını sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp'ü yaşadığı kampta bulan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Eyüp ve ailesinin tedavisini yaptırarak, ihtiyaçlarını karşıladı.

İHH açıklamasına göre, Myanmar, Banglades¸, Hindistan, Nepal, Malezya, Tayland ve Endonezya'daki mazlum Rohingya halkına yardım ulaştırılırken, 24 Agˆustos'tan bu yana I·HH'nın Arakan çalıs¸malarından yaklas¸ık 835 bin kis¸i yararlandı.

İHH'nın yardım ulaştırdıkları arasında, bir hafta boyunca anne ve babasını sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp ve ailesi de yer aldı. Vakıf, Muhammed Eyüp'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan annesi Asya Hatun'un tedavisi için yardım istemesini karşılıksız bırakmayarak, annesini ambulansla Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede kurulan sahra hastanesine götürdü.

AFAD tarafından da desteklenen hastanede Eyüp, annesi Asya Hatun ve eşinin tedavileri gerçekleştirildi. Anne Asya Hatun'a İHH tarafından tekerlekli sandalye de hediye edildi.

İHH, Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki Kutupalong Kampı'nda yaşamını sürdürmeye çalışan Muhammed Eyüp ve ailesine ayrıca insani yardım malzemesi ulaştırarak tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Vakıf, bölgedeki şartların uygunluğuna göre Muhammed Eyüp'ün evini de yenileyecek.

Eyüp, babasını 2 ay önce kaybetmişti.