TSK açıkladı: Sağ olarak ele geçirildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Siirt'te düzenlediği operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından, Siirt'in Eruh ilçesinde önceki gün bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapıldı.
Operasyonda sağ ele geçirilen teröristin, kırmızı bültenle aranan "Malik" kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildi.
Terörist Özonal ile iki AK 47 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.