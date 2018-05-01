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İsrail'e soğuk duş!

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İsrail'e soğuk duş!
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarına ilişkin "güvenilir bir gösterge bulunmadığını" açıkladı.
İsrail'e soğuk duş! İsrail'e soğuk duş! İsrail'e soğuk duş!

 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) "İran'da 2009  yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik  faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığını" bildirdi. 

UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2015'te UAEA Başkanı  Yukiya Amano'nun, İran’ın nükleer programına ilişkin nihai verileri paylaştığı  raporun yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, raporda İran’ın 2003 öncesi ve sonrasında nükleer  patlayıcı aygıtın geliştirilmesiyle ilgili bir dizi çalışmasının bulunduğu ancak  bunların koordineli bir çabanın parçası olmadığının belirtildiği aktarıldı.

Raporun referans olarak verildiği açıklamada, “Aynı raporda ajansın,  İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine  yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir göstergesi bulunmadığı belirtilmiştir.”  ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Ajansın mevcut olan tüm koruma önlemlerine ilişkin  bilgileri değerlendirdiği,  bununla birlikte herhangi bir bilgi ile ilgili konuyu  kamuya açık şekilde tartışmadığı vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail  istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde  çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. Netanyahu, İsrail  istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa  gizli bilgiye" ulaştığını açıklamıştı.

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