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Ermenistan'da başbakan seçilemedi

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Ermenistan'da başbakan seçilemedi
Ermenistan Parlamentosu’nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı .
Ermenistan'da başbakan seçilemedi Ermenistan'da başbakan seçilemedi Ermenistan'da başbakan seçilemedi

 

Parlamentoda özel oturumla yapılan başbakanlık seçiminde Paşinyan, genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteğini alabildi. Seçimde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53 oyu alamayan Paşinyan, başbakan olamadı.

İKTİDAR PARTİSİ ADAY ÇIKARMADI

Seçimler öncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday çıkarmayacağını ilan etmiş, muhalefetteki partiler ise tek aday olan Paşinyan’ı destekleyeceklerini duyurmuştu.

İKTİDAR PARTİSİNİN 58 VEKİLİ VAR

Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Çıkış) grubunun 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.

PARLAMENTO DAĞILABİLİR, ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR

Ermenistan yasalarına göre Parlamento’da yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve erken seçime gidiliyor.

Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor.

Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar şimdiki geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.

Öte yandan, Paşinyan taraftarları oylama öncesinde sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla binlerce kişinin bir araya geldiği alanda, parlamentoda yapılan konuşmalar ve oylama dev ekranlardan canlı yayın ile aktarıldı.

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