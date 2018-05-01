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FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 5 gözaltı

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FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 5 gözaltı
Antalya'da FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 5 şüpheli, "hücre evleri"nde yakalandı. Evlerde yapılan aramada 67 bin lira, 11 bin 620 dolar ve 80 avro ele geçirildi.
FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 5 gözaltı FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 5 gözaltı FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 5 gözaltı

 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı. 

Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik Antalya ve Denizli'de hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 67 bin lira, 11 bin 620 dolar ve 80 avro ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel mahiyette olduğu değerlendirilen belge ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 4'ünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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