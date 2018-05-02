02 Mayıs 2018 Çarşamba16 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:15Güneş 05:54Öğle 13:07İkindi 16:57Akşam 20:08Yatsı 21:40
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 104.283 -3.10
  • Altın: 172,002 0.11
  • Dolar: 4,0885 0.45
  • Euro: 4,9081 -0.35

Devler Ligi'nde ilk finalist Real Madrid

»
Devler Ligi'nde ilk finalist Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu.
Devler Ligi'nde ilk finalist Real Madrid Devler Ligi'nde ilk finalist Real Madrid Devler Ligi'nde ilk finalist Real Madrid

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan yarı final rövanş maçı, karşılıklı gollerle başladı.

Sağ kanattan Thomas Müller'in ortasında Real Madrid defansından Sergio Ramos'un uzaklaştıramadığı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Joshua Kimmich, henüz 3. dakikada Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi.


Real Madrid, 11. dakikada bulduğu ilk pozisyonda beraberliği yakaladı. Sol kanattan Marcelo'nun ortasına iyi yükselen Karim Benzema, isabetli bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi Real Madrid, ikinci yarıya golle başladı. Bayern Münih'te Corentin Tolisso'nun geri pasına yetişemeyen kaleci Sven Ulreich boşa çıkarak büyük bir hata yaptı. Pozisyonu takip eden Benzema, 46. dakikada meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
 

Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, aradığı golü 63. dakikada buldu. Ceza sahasında oluşan karambolde sağ çaprazda topla buluşan James Rodriguez, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Sezon başında Real Madrid'den Bayern Münih'e kiralanan Kolombiyalı oyuncu, attığı golün ardından sevinmedi.
 

Bayern Münih, kalan dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid, evinde elde ettiği beraberliğin ardından şampiyonada üst üste üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi. 
 

Real Madrid'in rakibi, yarın Roma ile Liverpool arasında oynanacak diğer yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Devler Ligi'nde ilk finalist Real MadridDevler Ligi'nde ilk finalist Real MadridUEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanya'nın Real Madrid takımı, konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükselen ilk takım oldu.
Beşiktaş'tan olaylı derbi kararı! Resmen...Beşiktaş'tan olaylı derbi kararı! Resmen...Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.
F.Bahçe'de Beşiktaş mesaisi sürüyorF.Bahçe'de Beşiktaş mesaisi sürüyorFenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray'da bir sakatlık daha!Galatasaray'da bir sakatlık daha!Galatasaray'da Martin Linnes ve Mariano'nun ardından Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sakatlığına dair resmi yayın organından açıklama yapıldı.
Rıza Kayaalp yine tarih yazdı!Rıza Kayaalp yine tarih yazdı!Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek 8. kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçi, bu başarısıyla Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.
Şenol Güneş 'hastane' olayını ilk kez anlattıŞenol Güneş 'hastane' olayını ilk kez anlattıOlaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında kafasındaki yarık tartışma konu olan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hastaneye götürülmesi konusunda ilginç bir iddia gündeme geldi.
  • Hollanda'da tarih yazan bir Türk!01 Mayıs 2018 Salı 11:15
  • Galatasaray'a piyango! Teklif geldi...01 Mayıs 2018 Salı 09:20
  • Ligin dibi iyice karıştı!01 Mayıs 2018 Salı 00:41
  • Beşiktaş'tan Erdoğan açıklaması!01 Mayıs 2018 Salı 00:39
  • Şenol Güneş bırakıyor mu?30 Nisan 2018 Pazartesi 15:33
  • Şenol Güneş ayrılığın eşiğinde!30 Nisan 2018 Pazartesi 12:53
  • Eski hakemler tartışma yaratan pozisyona ne dedi?30 Nisan 2018 Pazartesi 12:50
  • Fikret Orman: Geri adım atıp maçı oynarsak...30 Nisan 2018 Pazartesi 12:34
  • Derbide sezonun rekoru kırıldı30 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
  • Şenol Güneş, G.Saray'a ilk kez yenildi!30 Nisan 2018 Pazartesi 11:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri